Lezárul a vesszőfutás: Kavanaugh tagad

Dühös nők menete a washingtoni Capitolium előtt. A tüntetők egészen Legfelsőbb Bíróság épületéig vonultak, hogy tiltakozzanak Donald Trump főbíró-jelöltje, a szexuális zaklatással vádolt Brett Kavanaugh kinevezése ellen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kavanaugh akkor kerülhet be a 9 tagú testületbe, ha előbb az őt meghallgató szenátusi igazságügyi bizottság, majd maga a szenátus is bizalmat szavaz neki. A törvényhozás felsőházában egyelőre republikánus többség van, de ez, az ügy kimenetelétől függően, a novemberi félidős választásokon megváltozhat - ahogy erre a tüntetők is utaltak.

„Dühösek vagyunk, fel vagyunk háborodva. Sokan viseljük ezt a kabátot, mert higgadtan is tudunk gondolkodni. Közeleg a november” – mondta Linda Sarsour, palesztin-amerikai, feminista aktivista, a Nők Menetének korábbi vezetője.

Kavanaugh bizottsági meghallgatásán az őt zaklatással vádoló nő részletesen beszámolt a 36 évvel ezelőtti eseményekről, amelyek állítása szerint drasztikusan befolyásolták az életét.

„Zene szólt a hálószobában. Vagy Brett, vagy Mark felhangosította. Az ágyra löktek, és Brett rám feküdt. Elkezdett fogdosni. Kiabáltam, remélve, hogy valaki meghallja, és próbáltam elhúzódni tőle, de túl nehéz volt. Brett fogdosott és megpróbált levetkőztetni. Azt gondoltam, meg fog erőszakolni. Próbáltam segítségért kiáltani, de Brett a számra tapasztotta a kezét. Ettől ijedtem meg a legjobban, és ez volt a legtartósabban hatással az életemre” – mondta történetét Christine Blasey Ford.

A főbíró-jelölt könnyeivel küszködve tartotta meg nyitóbeszédét.

„Nem kérdőjelezem meg, hogy dr. Fordot szexuálisan zaklathatta egy személy valahol valamikor. De én sosem tettem ezt, sem vele, sem mással. Én nem ez vagyok. Nem ez voltam. Ártatlan vagyok. Nem akarok rosszat dr. Fordnak vagy a családjának. Egyik este a feleségem és a lányom imádkoztak érte. A lányom ötlete volt. Nagyon bölcs dolog egy 10 évestől. Nem akarunk rosszat” – idézte lányát Kavanaugh, aki később ugyanakkor indulatos vitába keveredett az őt faggató demokrata szenátorokkal.

„Nem, nem, nem! A középiskolai teljesítményemről fogok beszélni, miközben maga gúnyolódik velem...” – tiltakozott a vádak ellen.

A bizottság várhatóan pénteken megtartja a már korábban kitűzött szavazást, a Szenátus pedig a jövő héten voksol Kavanaugh kinevezéséről. Donald Trump szerint főbíró-jelöltje erőteljes, őszinte és meggyőző volt a meghallgatáson, és továbbra is kiáll Kavanaugh mellett, akit szerinte a demokraták lejárató kampányának áldozata. Időközben két másik nő is nyilvánosan megvádolta a férfit azzal, hogy még diákévei idején molesztálta őket. Kavanaugh ezeket a vádakat is tagadja.