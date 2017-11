5:50 - REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. A MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA. FÕBB TÉMÁINK: 8:30 - PERON. ELINDULT A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA. VENDÉG: BÍRÓ ENDRE ELNÖK, METRÓÉRT EGYESÜLET. NEM TEKINTI PROBLÉMÁNAK A FIDESZ SZÓVIVÕJE, HOGY CSAK A KÖZVÉLEMÉNY NYOMÁSÁRA SEGÍTETTÉK KI A MAGYAR HOSPICE ALAPÍTVÁNYT. SZOMBATON BALOG ZOLTÁN UTASÍTÁST ADOTT AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA. KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAROKKAL KÖZÖSEN 10 PONTOS PROGRAMTERVET DOLGOZOTT KI "HAZAVÁRÓ" CÍMMEL UJHELYI ISTVÁN MSZP-S EP-KÉPVISELÕ. AZ ORSZÁGGYÛLÉS AZ LMP KEZDEMÉNYEZÉSÉRE POLITIKAI VITÁT TART A DEVIZAHITELESEK TÁMOGATÁSÁRÓL. JOBBIK: BÜNTETÉS HELYETT LUXUS: VAJON MIÉRT JÁR EZ A QUAESTOR-VEZÉRNEK? LMP: ÖSSZE FOG OMLANI BUDAPEST KÖZLEKEDÉSE AZ ÕSZI SZÜNET UTÁN A 3-AS METRÓ FELÚJÍTÁSA MIATT. SZILI KATALIN: A DK EGYEDÜL MARADT A HATÁRON TÚLIAK SZAVAZATI JOGÁNAK MEGVONÁSÁRÓL SZÓLÓ JAVASLATÁVAL. MAGYAR ISZLÁM JOGVÉDÕ EGYESÜLET: MEGDÖBBENTÕ, HOGY GULYÁS GERGELY NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATNAK NEVEZTE AZ ISZLÁM KÖZÖSSÉGI GYAKORLÁSÁT. TÖBB TÍZEZER VÍZ-, GÁZ- ÉS VILLANYSZERELÕ, VALAMINT KARBANTARTÓ HIÁNYZIK A MAGYAR MUNKAERÕPIACRÓL - LÁTÓTÉR. FEGYELMIT KAPHAT AZ A BÍRÓ, AKI NEM KÖVETI A KONKRÉT UTASÍTÁSOKAT EGYES ÍTÉLETHOZATALOK ELÕTT - CÉLPONT. STRASBOURGHOZ FORDUL AZ ENERGIAKLUB A PAKSI BÕVÍTÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYE MIATT. LÖVÖLDÖZNI KEZDETT EGY FÉRFI HELYI IDÕ SZERINT VASÁRNAP REGGEL EGY TEXASI BAPTISTA TEMPLOMBAN. A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 27-EN MEGHALTAK, 24-EN MEGSEBESÜLTEK, A TÁMADÓT LELÕTTÉK. AZ AMERIKAI ELNÖK TWITTEREN JELEZTE: JAPÁNBÓL ÉLÕBEN KÖVETI AZ ESEMÉNYEKET. TRUMP VASÁRNAP 11 NAPOS ÁZSIAI KÖRÚTRA INDULT, MELYNEK ELSÕ ÁLLOMÁSA JAPÁN, KÉSÕBB ELLÁTOGAT DÉL-KOREÁBA, KÍNÁBA ÉS VIETNAMBA IS. NBC: AZ AMERIKAI KERESKEDELMI MINISZTERNEK PUTYIN CSALÁDTAGJAIVAL VANNAK KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGEI. FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK BELGIUMBAN A VOLT KATALÁN ELNÖKÖT, ÉS FELOSZLATOTT KABINETJÉNEK 4 TAGJÁT. FELMÉRÉS: A FÜGGETLENSÉGET HIRDETÕ PÁRTOK KAPHATJÁK A LEGTÖBB VOKSOT A DECEMBER 21-ÉN TARTANDÓ KATALÓNIAI VÁLASZTÁSON. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS FÜGGETLENSÉGÉNEK VÉDELMÉBEN TÜNTETTEK ROMÁNIÁBAN. AMERIKAI LAP: KORRUPCIÓ VÁDJÁVAL LETARTÓZTATTÁK AZT A SZAÚDI HERCEGET, AKIT 3 ÉVE ORBÁN KITÜNTETETT BUDAPESTEN. FONTOLÓRA VETTE 2016 SZEPTEMBERÉBEN A DEMOKRATA PÁRT VOLT VEZETÕJE, HOGY HILLARY CLINTON HELYETT JOE BIDEN LEGYEN A DEMOKRATÁK ELNÖKJELÖLTJE. A SZEXUÁLIS ERÕSZAK ELLENI SÜRGÕS AKCIÓTERVET KÖVETELNEK EMMANUEL MACRON FRANCIA ÁLLAMFÕTÕL ISMERT FRANCIA NÕK. TÖBB SZÁZ SZÉLSÕSÉGEST VETTEK ÕRIZETBE MOSZKVA BELVÁROSÁBAN ÉS MÁS OROSZ VÁROSOKBAN. TELEFONON EGYEZTETETT AZ UKRÁN ELNÖK AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERREL A DONYEC-MEDENCE TERÜLETÉRE KÜLDENDÕ ENSZ-MISSZIÓRÓL. HELIKOPTERBALESETBEN TÖBBEDMAGÁVAL MEGHALT A SZAÚDI URALKODÓ CSALÁD EGYIK TAGJA. A SZAÚDI KOALÍCIÓ LEZÁRTA AZ ÖSSZES JEMENI REPÜLÕTERET ÉS KIKÖTÕT A SZOMBATI RAKÉTATÁMADÁS MIATT. KÉT ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT JEMEN DÉLI RÉSZÉN, A TÁMADÁSOKBAN TÖBB RENDÕR ÉS CIVIL MEGHALT. ORFK: 83 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. ÉLETÉNEK 87. ÉVÉBEN VASÁRNAP ELHUNYT BALLA DEMETER KOSSUTH- ÉS BALÁZS BÉLA-DÍJAS FOTOGRÁFUS, A NEMZET MÛVÉSZE. ELFOGTÁK A RÁCKERESZTÚRON BALESETET OKOZÓ EMBERCSEMPÉSZT, AZ OROSZ FÉRFI ELLEN ELJÁRÁS INDUL. ÉLETVESZÉLYES ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKKEL VITTEK KÓRHÁZBA EGY EMBERT EGY KIGYULLADT CSEPELI LAKÁSBÓL. KETTEN MEGHALTAK, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK A 37-ES FÕÚTON, SÁROSPATAK ÉS SÁTORALJAÚJHELY KÖZÖTT EGY BALESETBEN. OSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT ÉS FELBORULT EGY SZEMÉLYAUTÓ DOMAHÁZA ÉS HANGONY KÖZÖTT, A SOFÕR MEGHALT. EGY MÁSODIK FÉRFIT IS ÕRIZETBE VETTEK A DÁMÓCI MÉRGEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, AMELYBE KETTEN BELEHALTAK. NEM LÁTTÁK EL, INKÁBB MENTÕT HÍVTAK AHHOZ AZ IDÕS NÕHÖZ, AKIT ELÜTÖTTEK EGY BUDAI KÓRHÁZ BEJÁRATA ELÕTT VASÁRNAP - 444.