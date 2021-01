Lezárták a Capitoliumot, mert Trump-párti tüntetők ostromolták meg az épületet

A demonstrálók a rendőrökkel csaptak össze, és voltak, akik be is jutottak az épületbe, amit a rendőrség ezután lezárt. A képviselőház és a szenátus ülését is fel kellett függeszteni, a hatóságok könnygázt is bevetettek a több száz tüntető ellen.

Donald Trump arra szólította fel híveit a Twitteren, hogy békésen tüntessenek.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Közben a The New York Times azt írta, Mike Pence-t és a többi törvényhozót is evakuálni kellett az épületből. Erről Nancy Pelosi, a demokrata többségű képviselőház elnöke is megosztott egy videót - írta a Magyar Nemzet.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.



This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021

Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus vezetője a Fox Newsnak elmondta, hogy a rendőrségtől hallotta,

lövések dördültek a Capitolium épületében.

- számolt be a Fox News.

A csatorna úgy tudja, egy lövöldözőt kivittek az épületből, de további részletek egyelőre nem ismretek.

A BBC arról számolt be, hogy néhány tüntető betört a szenátusi terembe, felmászott a falak oldalára, miközben a rendőrség fegyvert rántott.

Trump a Nemzeti Gárdát a Capitolium épületébe irányítja

Az elnök egyúttal újra a békét és erőszakellenességet kér.

At President @realDonaldTrump’s direction, the National Guard is on the way along with other federal protective services.



We reiterate President Trump’s call against violence and to remain peaceful. — Kayleigh McEnany (@PressSec) January 6, 2021

A hírek szerint a Nemzeti Gárda mintegy 1800 tagját mozgósították

Fosztogató tüntetők rongálták meg Pelosi házelnök irodáját

Az épületbe betört tüntetők szétverték Nancy Pelosi házelnök irodáját, asztalokat dobáltak és fényképeket zúztak le a falról.

A hírek szerint egy tüntetőt lelőttek

Az NBC hírcsatorna információi szerint egy tüntetőt lelőttek az ostrom során, amelyet Trump-szimpatizánsok indítottak a Capitolium ellen szerdán. Az információt állítólag több rendőr is megerősítette. A csatorna úgy tudja, eddig öt főt szállítottak kórházba - számolt be a PestiSrácok.

HírTV - MTI