Lezárt pályaudvar, pánikban lévő utasok! - A békés tüntetésből brutális támadás lett + videó
2025. szeptember 22., hétfő 17:47
| Hír TV
A milánói központi pályaudvart a rohamrendőröknek le kellett zárniuk, miután a tüntetők rátámadtak volna az utasokra. A helyszínről érkezett jelentések szerint az emberek pánikban menekültek, a rendőrségnek pedig könnygázzal kellett válaszolnia.
Orbán Viktor élesen reagált arra, hogy Donald Trump terrorszervezetté nyilvánította az Antifa-mozgalmat. A miniszterelnök szerint Magyarország is követheti az amerikai elnök példáját, hiszen az Antifa nem más, mint egy terrorista szervezet. De milyen következményei lennének egy ilyen lépésnek, és hogyan vélekedik erről Európa?
Szijjártó Péter a New York-i ENSZ-rendezvényen elmondta, hogy a magyar gazdaság sikere a családtámogatásoknak köszönhető. A miniszter szerint a gyermekvállalás nem hozhat hátrányos helyzetet, ezért a magyarok „annyi gyereket vállalhatnak, amennyit csak akarnak”. A bejelentés egyértelműen jelzi, a magyar politika a hagyományos értékek mentén halad, és ebben a világ is partnere lehet.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tisza Párt EP-képviselője leleplezte az igazi céljaikat. Kollár Kinga ugyanis egy uniós bizottsági ülésen elmondta, hogy a pénzek visszatartása a politikai haszonszerzés eszköze. A most bemutatott felvétel végképp lerántja a leplet a Tisza Pártról!
Az Iszlám Állam a legsúlyosabb fenyegetést intézte Európához. A terrorszervezet nyíltan szólította fel az európai muszlimokat a támadások végrehajtására, különösen Franciaországot megjelölve. De mi a pontos céljuk, és miért éppen most jött ez a felhívás?