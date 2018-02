Leváltották az Európai Parlament lengyel alelnökét

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén döntött Ryszard Czarnecki alelnök ügyében. A lengyel kormánypárti politikus egy januári kijelentésével okozott felháborodást, amikor is egy lengyel képviselőtársát, a lengyel ellenzéki Roza Thunt a náci kollaboránsokhoz hasonlította.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az EP házbizottsága, az Elnökök Konferenciája súlyos kötelességszegést állapított meg, de leszögezte azt is, hogy a felmentésre vonatkozó javaslat nem Lengyelország vagy Czarnecki frakciója, az Európai Konzervatívok és Reformerek ellen irányul.

Czarnecki eltávolítására 447-en szavaztak, 196-an pedig ellenezték.

Nem a januári volt az első alkalom, amikor Czarnecki az ellenzéki politikust támadta. A 2009-es európai parlamenti választás előtt azon élcelődött, hogy pártja a Polgári Platform Roza Thun néven akarta bejegyeztetni a választásra, holott a teljes neve Róża Maria Gräfin von Thun und Hohenstein. A német hangzású név sok nacionalista lengyel választó szemében akár kizáró ok is lehet, Lengyelországban a II. világháború pusztítása miatt még ma is igen erős a németellenesség.

A döntés következtében várhatóan az EP-képviselők óvatosabban fogalmaznak majd. Varsó korábban Guy Verhofstadt belga politikus kijelentése miatt tiltakozott, a liberálisok frakcióvezetője nácinak nevezte a lengyel függetlenség napján felvonulókat,

Czarnecki helyére később választanak majd új alelnököt az Európai Parlamentben.