Leváltották a spanyol hírszerzés vezetőjét miután több kormánytag telefonját is megfigyelték ismeretlenek

Az igazgató menesztését Margarita Robles védelmi miniszter jelentette be a spanyol kormány ülését követő sajtótájékoztatón, közölve azt is, hogy a hírszerzés új vezetője Esperanza Casteleiro, eddigi védelmi államtitkár lesz.

Margarita Robles egyike a kormány azon tagjainak, akiknek hivatali mobiltelefonján megtalálták a kémszoftver nyomait.

A kabinet a múlt héten hozta nyilvánosságra, hogy Pedro Sánchez kormányfő, valamint a védelmi miniszter készülékéről adatokat töltöttek le 2021 májusában és júniusában.

Mint kedden kiderült, újabb tárcavezetők is érintettek: Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter mobiltelefonját szintén megfigyelték a kémszoftverrel 2021 júniusában. Luis Planas agrárminiszter telefonján viszont sikertelen próbálkozás nyomaira bukkantak - mondta Isabel Rodríguez kormányszóvivő.

Sajtóhírek szerint Arancha González Laya korábbi külügyminiszter szintén áldozata volt a megfigyelésnek, de ezt az értesülést hivatalosan nem erősítették meg.

A kormány az ügyben a központi büntetőbírósághoz fordult és átadta az eddig összegyűlt összes információt. A bíróság titkosította a nyomozást.

A hivatali telefonok vizsgálatát azután rendelték el, hogy a Citizen Lab kanadai kutatócsoport április közepén nyilvánosság hozott jelentése szerint több, mint hatvan katalán szeparatista politikus telefonján találtak a Pegasus kémszoftverre utaló nyomokat.

A CNI most menesztett vezetője múlt hét szerdán zárt ajtók mögött tartott, parlamenti bizottsági meghallgatásán arról tájékoztatta a pártok frakcióvezetőit, hogy a hírszerző központ (CNI) 18 katalán függetlenségi politikust figyelt meg bírósági felhatalmazás alapján. A megfigyeltek közt szerepelt Pere Aragonés jelenlegi katalán elnök is, aki 2021 májusa óta van hivatalban, de kormányzati pozíciót 2018 júniusától tölt be az autonóm tartományban.

Pedro Sánchez miniszterelnök május 25-én a parlamentben ad tájékoztatást a képviselőknek a lehallgatási botrányról.

MTI