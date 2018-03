Leváltotta külügyminiszterét Donald Trump

Twitteroldalán jelentette be az amerikai diplomácia vezetőjének kirúgását Donald Trump. Az elnök megköszönte Rex Tillerson munkáját, akivel - mint mondta - több kérdésben nem értettek egyet, ezért kell távoznia. Tillerson korábban sajtóértesülések szerint a háta mögött idiótának nevezte Trumpot, de az elnök ezt is fake news-nak, vagyis álhírnek nevezte. A külügyminiszteri posztot a CIA jelenlegi igazgatója, Mike Pompeo veszi át. A központi hírszerzés pedig először kap női vezetőt.

Rex és én már régóta beszéltünk erről. Tulajdonképpen jól kijöttünk, de több dologban nem értettünk egyet. Ott van az iráni nukleáris megállapodás, ami szerintem borzalmas, de szerinte, gondolom rendben volt. Én vissza akartam vonni, vagy valami, de ő máshogy gondolkodott erről. Szóval nem igazán voltunk egy hullámhosszon, Mike Pompeoval viszont nagyon hasonló a gondolkodásmódunk - nyilatkozta Trump.

A New York Times értesülése szerint a döntéshez a politikai nézeteltérések mellett az is hozzájárult, hogy Trumpot irritálta a külügyminiszter testbeszéde a közös megbeszéléseiken. Tillerson ugyanis állítólag forgatta a szemeit, amikor nem értett egyet főnökével. Az utóbbi hónapokban az elnök már a külügyminiszter tudta nélkül hozott külpolitikai döntéseket, Tillerson azt is a sajtóból tudta meg, hogy Trump találkozót tervez az észak-koreai diktátorral.