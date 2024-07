Levadásszák a terroristákat Nigerben

A Malival és Burkina Fasóval egyaránt szomszédos Tillabéri régióban található Téra megye az utóbbi időben vált ismertté arról, hogy ott bázisokat létesítettek az Iszlám Állammal és az al-Kaida terrorszervezettel kapcsolatba hozható dzsihadisták, és a terület civil lakosságát is rendszeresen fenyegetik; ezért a togói Lomé kikötőjéből és Nigerből Burkina Fasóba haladó kamionforgalom is csak a szomszédos országok katonáinak fegyveres kíséretében haladhat át biztonságosan a régión.

