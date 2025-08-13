Lettország gigantikus pénzt öl Ukrajna további felfegyverzésébe

Megosztás itt:

"A lett kormány által erre a kezdeményezésre szánt pénzügyi összeg mértéke még pontosításra szorul, de az nem lesz kevesebb kétmillió eurónál" - idézte szavait a Delfi litván hírportál.

A kormányfő megjegyezte, hogy Riga "légvédelmi rendszereket és más fegyvereket" vásárol Kijevnek.

Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott július 14-i találkozóján jelentette be, hogy megállapodás született amerikai fegyverek Kijevnek történő szállításáról európai országok költségére. A szövetség fogja koordinálni a szállításokat, amelyek többek között Patriot légvédelmi rendszereket is tartalmaznak, 17 ilyen üteg átadását fontolgatják. Az amerikai elnök akkor hangsúlyozta, hogy a NATO-n keresztül Ukrajnának nyújtott katonai segítség mértéke dollármilliárdokra rúg majd.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock