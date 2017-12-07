2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Letiltotta a lengyel minisztériumi propagandát a YouTube

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 11:16, frissítve: csütörtök 11:24

Letiltotta a YouTube a lengyel belügyi és igazgatási minisztérium propagandavideóját. A közel 3 perces összeállítás a migrációval és a terrorizmussal foglalkozik.

A magyar kormány propagandaanyagaihoz nagyon hasonlító összeállításban a migrációs válságra, valamint az EU vezetőinek a bevándorlókat váró és a bevándorlást ösztönző idézeteit szedték össze. A videó hangsúlyozza, hogy a lengyel Jog és Igazságosság Pártja visszafordította az előző Polgári Platform–Lengyel Néppárt által hozott a migránsok befogadására vonatkozó döntéseit. A videó kiemeli, hogy Lengyelország ellenzi a kvótarendszert. A propagandavideó szerint a lengyel határőrség nem csak az ország határait védi a migránsoktól, hanem Európáét is.

 

 

 

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