Letartóztattak tizenegy embert a november eleji újvidéki tragédiával összefüggésben

Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folytatódott. Goran Vesic júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használhatóvá.

Your browser does not support the video tag.