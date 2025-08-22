Letartóztatták az Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottját + videó

A Barátság kőolajvezeték újabb támadása, Ukrajna nyugati szövetsége és az amerikai terjeszkedés a Kaukázusban fenyegeti Európa energiaellátását. Mi indítja el a láncreakciót, és milyen következményekkel jár? Nézd meg a videót, és tudd meg!
Hortay Olivér szerint,nem véletlen, hogy a héten már harmadjára éri támadás a kőolajvezetéket, Orbán Viktor ugyanis nem írta alá az ukrán uniós csatlakozást sürgető dokumentumot. A szakértő szerint Kijev így próbálja kizsarolni, hogy magyarország támogassa Uniós törekvéseit.
Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
Az ukránok ismét megtámadták a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket, Orbán Viktor pedig Trump segítségét kérte! Az amerikai elnök válaszával kiállt a magyarok mellett, miközben a kárpátaljai rakétatámadások árnyékában a háború fenyegetése mind közelebb ér. Kattints, és tudd meg, mit üzent Trump, és miért kulcsfontosságú a béke most.