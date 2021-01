Letartóztatták a QAnon Sámánt

Legalább 13 embert vádolnak garázdasággal és 40 embert kisebb mértékű törvénysértésekkel.

Letartóztatták azt a QAnon Sámánt is, aki a tüntetőkkel együtt tört be az amerikai törvényhozás épületébe. A floridai férfit azzal vádolják, hogy törvényes felhatalmazás nélkül hatolt be a Capitolium szövetségi területére.

Közben demokrata párti politikusok már hétfőn kezdeményezik Donald Trump eltávolítását hivatalából. A legfrissebb felmérések szerint az amerikaiak 57 százaléka azonnal elmozdítaná a leköszönő elnököt.

Hír TV