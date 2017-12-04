2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Letartóztatások a meggyilkolt máltai újságírónő ügyében

Hír TV

2017. december 4., hétfő 12:21, frissítve: hétfő 12:37

Nyolc személyt tartóztattak le a máltai hatóságok az októberben meggyilkolt oknyomozó újságírónő elleni merénylettel összefüggésben.

Az 53 éves riportert egy, az autójába rejtett bomba ölte meg. Korábban többször kritizálta a miniszterelnököt, és több politikust is korrupcióval vádolt.

A szigetország kormánya 1 millió eurós nyomravezetői díjat ajánlott fel a felelősök kézre kerítésére. A nyomozást több nemzetközi szakértő szervezet, a többi között az FBI is segítette.

 

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Máltagyilkosságletartóztatásrobbantásoknyomozás

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