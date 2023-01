Letartóztatási parancsot adtak ki Ian Khama korábbi elnök ellen Botswanában

Megosztás itt:

A 2021. novembere óta Dél-Afrikában élő Khama ellen összesen 14 vádpontban folyik bírósági eljárás, köztük ötrendbeli illegális lőfegyverbirtoklásért, de pénzmosás bűntettével, jogtalan tulajdonszerzéssel és ingatlaneladásokkal is vádolják. Ügyvédjének közlése szerint továbbra is tagadja, hogy bűnös lenne. "Semmilyen bűnt sem követtem el, semmit sem csináltam rosszul"- fogalmazott maga az exelnök is a dél-afrikai állami televíziónak (SABC) adott interjúban.

A most 69 éves korábbi elnök politikai boszorkányüldözésnek minősítette a bíróság most hozott döntését. "Ahogy eddig is, ezután is további támadások célpontja leszek, hiszen én vagyok az egyedüli állandó hang, amely elítéli és leleplezi Masisi hozzá nem értését, hazugságait" - hívta fel a figyelmet Khama az Amerika Hangja rádiónak nyilatkozva. Szerinte ugyanis a jelenleg elnökként kormányzó Mokgweetsi Masisi politikai előnyt akar kovácsolni az ügyből a 2024-ben tartandó elnökválasztásra készülve, ellehetetlenítve őt.

Ügyvédje, Victor Ramalepa közölte azt is, hogy fellebbezést nyújtanak be a letartóztatásról december 29-én hozott bírósági döntés ellen.

Khama mellett a per vádlottjai között van a titkosszolgálat és a rendőrség korábbi vezetője, Isaac Kgosi, valamint Victor Paledi ifjúságért, sportért és kultúráért felelős korábbi helyettes államtitkár is. A volt államfőt 10 év börtönre is ítélhetik a szóban forgó bűncselekményekért.

A botswanai hatóságok mindeddig nem kérték a korábbi elnök kiadatását Dél-Afrikától.

Khama a védelmi erők parancsnokaként kezdte meg politikai pályafutását, majd 1998-2008 között az ország alelnökeként, míg két ciklusban, 2008-2018 között az afrikai ország negyedik elnökeként szolgált. Édesapja, Seretse Khama Botswana első elnöke volt.

Ian Khama 2019-ben kilépett a Botswanai Demokratikus Pártból, és megalapította a Botswanai Hazafias Frontot, amelyet jelenleg is irányít.

MTI