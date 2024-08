Letarolta a Debby trópusi vihar az Egyesült Államok keleti partvidékét

Megosztás itt:

Pennsylvania és New York államban az esőzések nyomán több folyó megáradt, házakat öntött el, és pénteken több helyen a lakosságot is ki kellett telepíteni.

New York állam Pennsylvaniával szomszédos Steuben megyéjében többen rekedtek házakban, amelyeket körbekerített egy megáradt folyó. Az áradások egy része villámárvízként jelentkezett, ami rendkívül kevés időt adott a felkészülésre.

Pennsylvania állam Tioga megyéjében helikopteres mentőket riasztottak a bajba került emberek megsegítésére.

A viharos időjárás a teljes keleti partvidéket érintette, csütörtökön a főváros, Washington környékén is tornádóriasztást adtak ki, valamint áradások veszélyére is felhívták a lakosság figyelmét. A Maryland állambeli Annapolis belvárosát is részben elöntötte a gyorsan érkező áradás.

Észak- és Dél-Karolina államban a hét közepén okozta a legsúlyosabb károkat a vihar, és volt olyan település, a Charleston közelében fekvő Monks Corner, amelyen csaknem egy méter magasságú árvíz haladt keresztül.

A déli Georgia államban az esőzések következtében nyolc helyen szakadtak át folyami gátak, amelyek nyomán többeknek el kellett hagyniuk otthonukat, hogy menedékszállásokon várják ki az ár levonulását.

A Debby hurrikánhoz és trópusi viharhoz kapcsolódóan összesen legkevesebb nyolcan haltak meg az érintett területeken. Egy 78 éves asszony akkor vesztette életét, amikor könnyűszerkezetes mobilházát egy kidőlő fa szinte kettévágta Észak-Karolinában.

Fotó: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images