Lengyelországban az abortuszt tiltó alkotmánybírósági döntés ellen tüntetnek

3149 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 59 247 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 35 beteg, így az elhunytak száma 1425 főre emelkedett, 16 242 -en már meggyógyultak. Az Emberi Erőforrások Minisztere bővítette a Covid-ellátásba bevont intézmények körét, újabb hat vidéki kórház fogad a jövőben Covid-betegeket. Az Országgyűlés hétfőn egynapos ülést tart, amelyen szigoríthatják a karanténszabályok megsértése miatti szankciókat. Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő szerint Borka-Szász Tamás, a DK politikusa úgy állíthatott elő kriptovalutát hivatali helyiségében, hogy azt később pártja számára használhatta fel, és így pártfinanszírozási célt szolgált tevékenységével. Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője szerint az EP-ben a magyar baloldal hátba támadta a magyar gazdákat a közös agrárpolitikáról szóló szavazás során. A családokat helyezi a középpontba a kormány 2010 óta - hangsúlyozta a szaktárca felelős tárca nélkül minisztere a Hír Tv Bayer show című műsorában. Novák Katalin közölte: a családtámogatások fogadtatása pozitív a magyar lakosság körében, és az emberek túlnyomó többsége egyetért abban, hogy érdemes ezekre minél nagyobb összeget fordítani. 2019-ben 332 milliárd forint volt az az összeg, ami a gyermekvállalás elismert költségeként adókedvezmény formájában a családoknál maradt. A kormány a szülőknél hagyott összeget 2010-hez képest több mint huszonhatszorosára emelte - mondta Tállai András. A magyar fiatalok számára fontos a saját otthon a családalapításhoz - mondta Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke. A 25 év alattiak munkához jutását segíti az alacsony iskolai végzettségű fiatal álláskeresők támogatása - jelentette ki Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára. A földgáz lakossági ára 28 hónapja, a villamos energiáé 12 hónapja Magyarországon a legolcsóbb az Európai Unióban - mondta Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője. Továbbra is aktív a balkáni migrációs útvonal - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója. Horvátország lesz a következő állomása a székely autonómiáért indított kezdeményezésnek - ismertette Pesty László, az irdala.hu kampányfőnöke. A Székely Autonómia Napja legyen számunkra egy felkiáltójel - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott közleményében, amelyben a Székely Nemzeti Tanács által indított aláírásgyűjtést is népszerűsítette. A székelyföldi magyarság jogaiért való kiállásra buzdított Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán. Ma nem fegyverrel kell küzdeni a szabadságért, amiként az 1956-os forradalom hősei tették, hanem csak aláírással – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Madéfalván, a székelyföldi autonómia napján. Több tucat székelyföldi településen gyújtottak őrtüzeket Székelyföld autonómiája napján. Korcs demokráciának nevezte a magyar államot az Európai Néppárt elnöke. Donald Tusk közölte: a jogállamiság és szólásszabadság nélküli demokrácia egyáltalán nem demokrácia. Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke kudarcot vallott pártvezetőként és emberként is - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Ukrajnai helyhatósági választások: Vitalij Klicsko, Kijev jelenlegi vezetője magasan vezet a főpolgármester-jelöltek között a Rejting közvélemény-kutató exit poll-felmérése szerint. A világon már 42,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Már a 140 ezerhez közelít a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, napról napra újabb fertőzöttségi rekordok dőlnek meg a térség országaiban, a kormányok azonban egyelőre nem akarják sem nehezíteni a határátkelést, sem teljesen lezárni a határokat. Horvátországban egy nap alatt 2421-gyel nőtt az azonosított fertőzöttek száma, hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat lépnek életbe. Csehországban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében meg kell hosszabbítani a szükségállapotot - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. A magyar kormány 150 invazív lélegeztetőgéppel segíti Csehországot a koronavírus-járvány elleni védekezésben - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A vendéglátóhelyek este hat órai bezárását jelentette be a koronavírus-járvány elleni újabb szigorításként Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, arra kérve a lakosságot, hogy csak munkavégzés vagy iskolába járás miatt hagyja el otthonát. Utcai csatatérré változott Róma belvárosának legnagyobb tere, ahol szélsőjobboldali csoportok a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási tilalom ellen tüntettek. A francia nemzetgyűlés első olvasatban megszavazta a koronavírus-járvány miatti korlátozások kihirdetéséhez törvényi keretet biztosító egészségügyi rendkívüli állapot meghosszabbítását. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány ismét szükségállapot elrendeléséről döntött, amely törvényi keretet biztosít az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez. Oroszországban 24 óra alatt 16 710-zel emelkedett az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma, az eddig megbetegedettek száma ezzel meghaladta a 1,5 milliót. A masszív karhatalmi jelenlét ellenére ismét tömegek követelték Aljakszandr Lukasenka elnök lemondását a fehérorosz fővárosban. Telefonon beszélt egymással Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök - tudatta az amerikai külügyminisztérium. Életbe léphet 90 nap múlva a nukleáris fegyverek teljes tilalmáról szóló nemzetközi szerződés, miután az ehhez szükséges ötven állam ratifikálta a megállapodást - tudatta a Twitteren Ausztria ENSZ-nagykövetsége. Vízágyúkat és könnygázt vetett be az iraki rendőrség Bagdadban, hogy távol tartsa a kormányellenes tüntetők menetét a kormányzati épületektől. Az afgán biztonsági erők végeztek az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet egyik magas rangú vezetőjével, Abu Muhszin al-Maszrival, aki szerepelt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda legkeresettebb terroristáinak listáján. Nemcsak a szélsőséges iszlamista meggyőződés, hanem a melegek iránti gyűlölet is a motivációk között lehetett a németországi Drezdában elkövetett halálos késelés ügyében, amelynek gyanúsítottját a napokban fogták el - írta a Welt am Sonntag című német lap Robbanás történt egy orosz tartályhajón az Azovi-tengeren, a legénység három tagja eltűnt. Autóbalesetben súlyosan megsérült Pozsony egyik külvárosában Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke - jelentette a TA3 szlovák hírtelevízió a rendőrség tájékoztatására hivatkozva. Őrizetbe vettek a rendőrök egy lengyel embercsempészt, akit Várpalotánál fogtak el tíz szír migránssal a gépkocsijában. Kigyulladt egy ikerház fele és melléképülete Dunakeszin, a tűzben egy 57 éves férfi meghalt. Mától új járatokat és sűrűbb indulásokat kínál a MÁV Piliscsaba és Rákos között, valamint az egri, a sátoraljaújhelyi illetve a Debrecen és Püspökladány közötti vonalon - közölte a vasúttársaság. Több településen nőtt a légszennyezettség. Putnokon és Sajószentpéteren már veszélyes a levegő minősége a magas szálló por tartalom miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Jövő júniusban Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak. Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíjat. Labdarúgó NB I: ZTE FC - Budafoki MTE 1:3; Mezőkövesd Zsóry FC - MOL Fehérvár 1:2; Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC 3:0 Minden bérlet elkelt a Ferencváros labdarúgócsapatának hazai Bajnokok Ligája-csoportmérkőzéseire. Rodrigo Corrales után Lékai Máté, Blaz Blagotinsek és Kentin Mahé is megfertőződött a koronavírussal a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának játékosai közül.