Soros-oktató állt ki teljes mellszélességgel a lengyelországi változások mellett

Megosztás itt:

A Soros-egyetem tanára sem tagadja, hogy Tusk lengyel kormányfő „radikálisan” számol le az előző vezetéssel, de szerinte ez a „merész megközelítés” ígéretes. Kisilowski szerint ha a lengyel köztévé élő egyenesben mutathatta volna be az épület megszállását, az csak növelte volna a feszültséget. Szerinte jobb tehát, hogy lekapcsolták az adást. A Soros-egyetem jogászprofesszora a két jobboldali politikus elnöki palotában történt letartóztatásával is mélyen egyetért - írja a Magyar Nemzet.

A Soros-oktató Adam Bodnar miniszternek az ügyészség átalakítására irányuló, szintén jogellenes fellépését is helyesli. Tusk igazságügyi minisztere ugyanis Soros régi embere, aki a milliárdos spekuláns európai karmesterével, Gerald Knaussal is jegyzett közös dolgozatot, és alkalmazta őt a spekuláns lengyelországi alapítványa is.

Kisilowski úgy véli, hogy „ezek a határozott, bár keménykezű intézkedések olyan időben születtek meg, amikor a demokraták világszerte olyan stratégiákon gondolkodnak, amelyekkel kezelhetik a populistákat”.

Tusk megmutatta korunk jobboldali populistáinak, így Jaroslaw Kaczinsky mellett Orbán Viktornak és Donald Trumpnak, hogy „a demokrácia vissza tud harapni” - jegyezte meg.

Ezek után nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy valami nagyon hasonló dologra készülhetünk Magyarországon is, ha egyszer hatalomra jutnak az embereik.

A megnyilatkozás azért sem a véletlen műve, mert Maciej Kisilowskiról tudható, hogy évek óta Tusk tanácsadója és háttérembere. Mindez újabb bizonyíték arra, hogy Lengyelországban valójában a Soros-hálózat került hatalomra - írja a Magyar Nemzet.