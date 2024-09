Lengyel külügyminiszter: Lengyelországnak kötelessége orosz rakétákra lőni Ukrajna felett + videó

Sikorski külügyminiszter egyfajta héjja pozíciót tölt be a lengyel kormányon belül és ezért is megy időnként úgymond előre. Azt mondta, hogy a lengyelek hajlandóak lennének ilyen kockázatos, vagy tragikus lépést is fölvállalni. Nem véletlen az, hogy utána egy másik kormánytaggal mondatják ki azt, hogy ja, mi nem – mondta Horváth József.

Azt mondanám, hogy jelenleg nincs változás a politikánkban. Nem bátorítjuk és nem tesszük lehetővé az Egyesült Államok által szállított fegyverek használatát Oroszországon belüli csapásokhoz. Megjegyezném, hogy az ukránok a múltban a háború kezdete óta saját maguk is visszaverték a küszöbön álló légitámadásokat, így volt ez például az elmúlt napokban is – hangsúlyozta a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője.

Mindeközben a lengyel külügyminiszter Radoslaw Sikorski szerint Lengyelország és más, Ukrajnával határos országok kötelesek lelőni a beérkező orosz rakétákat, még azelőtt, hogy azok belépnének a légterükbe. A külügyi tárca vezetője a Financial Timesnak adott interjúban elmondta, még akkor is, ha az ukrán terület feletti rakéták lelövésével akár az egész NATO-t belevonhtják egy Oroszország elleni háborúba.

Tűz és füst felhő borítja a Kijev feletti légteret, újabb nagyszabású légitámadást indított Oroszország Kijev és több ukrán terület ellen. A Föderáció drónokat, ballisztikus rakétákat és manőverező robotrepülőgépeket is bevetett az akciók során. Kijevi források arról számoltak be, hogy a légvédelem több rakétát és drónt megsemmisített.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.