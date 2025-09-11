Keresés

Külföld

Lengyel külügy: az orosz légtérsértések miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

2025. szeptember 11., csütörtök 10:00 | MTI

Lengyelország kérésére összehívják az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülését a lengyel légtér orosz megsértése miatt - közölte a varsói külügyminisztérium csütörtökön az X-en.

  • Lengyel külügy: az orosz légtérsértések miatt összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa

A bejelentést azt követően tették, hogy szerdára virradó éjjel, Oroszország Ukrajna elleni légitámadása közben 19 légi eszköz repült be Lengyelországba keleti irányból. A felszállt lengyel és szövetséges vadászgépek legalább hármat lelőttek ezek közül. Donald Tusk kormányfő szerdán a szejmben közölte: a tárgyak "jelentős része" Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba.

A lengyel belügyminisztérium szerda késő esti közlése szerint 16 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az észak-kelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón egy lakóházat és egy személygépkocsit rongált meg, senki sem sérült meg.

Donald Tusk csütörtökön a közép-lengyelországi Laskban működő 32. taktikai légibázisra látogatott, ahol köszönetet mondott a szerda éjjeli légvédelmi akcióban részt vevő pilótáknak. Az előző napi események "nagy nemzeti leckét jelentenek" - fogalmazott a kormányfő.

Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője csütörtök reggel az RMF FM kereskedelmi rádióban beszámolt arról, hogy Karol Nawrocki előző este Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett az orosz drónok behatolásáról. Trump az Egyesült Államok támogatásáról biztosította Karol Nawrockit a biztonság kiépítésében a NATO keleti szárnyán, és megerősítette, hogy Lengyelországban maradnak az odatelepített amerikai katonák - mondta el Leskiewicz.

A légtérsértések miatt csütörtök este Karol Nawrocki kezdeményezésére összeül a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN).

 

Forrás: MTI

Fotó: ocdn.eu

Legfrissebb híreink

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

 A nyomozó főügyészséghez tette át a Krúbi ügyében tett feljelentést a rendőrség – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ellenzéki rapper miatt azért fordultak a hatósághoz, mert az egyik koncertjén Orbán Viktor miniszterelnök felakasztásáról beszélt.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Brüsszel Ukrajnát segíti, Magyarországot hagyja bajban

 Eurómilliárdokkal erősíti Ukrajna energiabiztonságát az EU, miközben a Magyarország és Szlovákia ellátását biztosító Barátság-kőolajvezetéket sorozatos támadások érik, és Ursula von der Leyen látszólag nem lép közbe – hívja fel a figyelmet az Origo.
