Lengyel képviselőkkel bővülhet a Patrióták Európáért frakciója + videó

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet értesülései szerint lengyel tagok ülhetnek be a Patrióták Európáért frakciójába, miután a jobboldali Konföderáció Pártban megosztottság alakult ki arról, hogy melyik EP-frakcióhoz csatlakozzanak. Végül is a párt engedélyezze, hogy a képviselők más-más frakciókba üljenek be. Ketten pedig a Patriótákhoz akarnak csatlakozni, amivel a frakció létszáma 86 főre nőhet.

Deutsch Tamás csütörtökön a Napi aktuálisban arról beszélt, hogy a Patrióták frakciója egy erős és megkerülhetetlen politikai erő.

Nem volt még példa soha arra, hogy egy jobboldali, egy szuverenista nézeteket valló, egy patrióta nemzeti elkötelezettségű politikát folytató, Brüsszel őrültségeivel szemben egy gyökeres változás mellett kiálló politikai erőnek ekkora részvétele lett volna az Európai parlamentben. - mondta Deutsch Tamás, aFidesz EP-képviselője.

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője pedig arról beszélt, hogy egyre komolyabb húzóerőt jelent a PAtrióták Európáért az EP-ben, hiszen ezeket az értékeket az utóbbi években egyik párt sem képviselte Brüsszelben.

"A létét, a létrejöttét is kétségbe vonták, hogy ez lehetséges lesz, aztán ugye a miniszterelnök mondta, hogy ez lesz a harmadik legnagyobb. Azt aztán végképp kétségbe vonták. Most már vakargatják a tarkójukat, hogy fogadjanak-e arra, hogy nem lesz a második. Én nem tenném. de az biztos, hogy azok a választók, akik igen erős hanghon megszólaltak az Európai Parlamenti választáson, most megkapják a képviseletet. " - fogalmazott Zila János, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Zila János szerint a háborúpárti baloldal és a bürokrácia most azzal igyekszik felvenni a harcot a Patrióták ellen, hogy kiszorítják őket a fontosabb pozíciókból. Szerinte azonban ez egyrészt csak tovább erősíti az összefogást, másrészt viszont szembe megy az európai választók akaratával.