Lendületben az oroszok Bahmutnál, kiszivárogtak az ukrán haditervek

Több ember haláláról számoltak be Herszonban az ukrán vezetők, miután három orosz támadás érte a régiót. Ukrajna-szerte az elmúlt 24 órában azonban legalább negyven orosz offenzívát sikerült visszaverniük az ukrán csapatoknak.

Bahmutnál egyre nagyon veszélyben vannak az ukrán erők. A brit hírszerzés jelentése szerint az orosz csapatok folyamatosan törnek előre, ezért az ukrán ellátási útvonal súlyos veszélybe került. A britek szerint a lendület mögött az áll, hogy a Wagner-harcosok és az orosz parancsnokok újból összedolgoznak.

Kiszivárogtak az Egyesült Államok és a NATO által készített háborús tervek Ukrajna ellentámadásával kapcsolatban. A dokumentumok a közösségi médiában kezdtek terjedni. Több amerikai tisztviselő megerősítette, hogy az iratok eredetiek, de március 1-jei keltezésűek. A térképeken a fegyverszállítási útvonalak, az alakulatok létszáma és az offenzívák részletei is fel vannak tüntetve.

A Pentagon a kiszivárogtatás felelőse után nyomoz. A The New York Times hosszas cikkben elemzi, hogy az Egyesült Államok már a háború kitörése előtt segítette az ukrán katonákat, ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy a dokumentumok kiszivárogtatása akár orosz dezinformációs művelet is lehet.