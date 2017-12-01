Eltűnt tengeralattjáró: feladták a reményt

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS,5 ÓRA 50 PERCTÕL 9 ÓRÁIG. MÛSORVEZETÕ, HEER ORSOLYA. FÕBB TÉMÁINK:
7.40 - MIKULÁSFUTÁS SZÉPSÉGKIRÁLYNÕVEL. VENDÉG: GELENCSÉR TÍMEA, A MISS WORLD HUNGARY TAVALYI GYÕZTESE ÉS MÁTH ISTVÁN VERSENYIGAZGATÓ.
8.30 A PERONON: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT.
VÁLTOZÓ MÉRTÉKÛ LESZ A NYUGDÍJEMELÉS JANUÁRTÓL; A JÁRANDÓSÁGOK 3, ILLETVE 3,8 SZÁZALÉKKAL NÕNEK, ATTÓL FÜGGÕEN, HOGY MIKOR ÁLLAPÍTOTTÁK MEG A JOGOSULTSÁGOT.
LÁZÁR: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT.
FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: 4 MILLIÁRD FORINTBÓL VALÓSULHAT MEG AZ ARANYHEGYI-PATAK ÉS A PÜNKÖSDFÜRDÕI VÉDVONALSZAKASZ ÁRVÍZVÉDELME.
EDDIG KB. 20 EZER ALÁÍRÁS GYÛLT ÖSSZE A MOMENTUM NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ, AMELY VISSZAVONNÁ A CIVIL TÖRVÉNYT.
A MOMENTUM SZÓVIVÕJE, HAJNAL MIKLÓS SZERINT SZÜKSÉG VAN ERRE, MERT A KORMÁNY ABNORMÁLIS MÓDON VISELKEDIK A CIVIL TÁRSADALOMMAL.
TROLLAKCIÓ: KAMU BÍRÓI ÁLLÁSHIRDETÉSSEL HEKKELTE MEG AZ EGYÜTT A KORMÁNYPÁRTI LOKÁL CÍMÛ LAPOT.
TUZSON BENCE: BRÜSSZEL FOLYAMATOSAN ERÕLTETI A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSÁT, AMI ELLEN A MAGYAR KORMÁNYNAK FEL KELL LÉPNIE.
FIDESZ: BRÜSSZEL A LEGMAGASABB SZINTEN ÁLL KI A SOROS-TERV MELLETT.
LÁZÁR JÁNOS: SOROS SZERVEZETEI BEVÁNDORLÁSPÁRTIVÁ AKARJÁK TENNI AZ ORSZÁGOT.
A KORMÁNY ÚGY DÖNTÖTT, MEGVESZI A BÁLNA ÉPÜLETÉT A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGNEK - KÖZÖLTE LÁZÁR JÁNOS.
KELEMEN HUNOR, AZ RMDSZ ELNÖKE: GYURCSÁNY FERENC LEPLEZETLENÜL GYÛLÖL MINKET.
A JOBBIK ÚJRA BENYÚJTJA A PARLAMENTNEK AZOKAT A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉSEIT, AMELYEKET A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI LESZAVAZTAK.
A DK AZT ÍGÉRI, HOGY HA KORMÁNYRA KERÜL, EMELI A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSOKAT; A FIDESZ SZERINT GYURCSÁNYÉK EMELTÉK A GYÓGYSZEREK ÁRÁT.
A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ELLENÕRZÖTT MUNKAVÁLLALÓK 71 SZÁZALÉKÁNÁL TÁRT FEL MUNKAÜGYI JOGSÉRTÉSEKET.
LMP: CSÖKKENTENI KELL A LISZT FERENC-REPÜLÕTÉR ZAJ- ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSÉT.
A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAI MOBILTELEFONJÁT.
AZ ÉSZT EU-ELNÖKSÉG JAVASLATA ÉRTELMÉBEN NEM LENNE KÖTELEZÕ KVÓTARENDSZER.
HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS.
LONDONI SAJTÓJELENTÉSEK SZERINT SIKERÜLT ELVI MEGÁLLAPODÁSRA JUTNIUK A FELEKNEK A BRITEK PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEIRÕL.
45-55 MRD EURÓS BREXIT-SZÁMLÁRÓL SZÓLNAK A LEGFRISSEBB HÍREK, AMI JÓVAL TÖBB A BRIT RÉSZRÕL ELÕSZÖR KOMMUNIKÁLT 20 MRD-NÁL.
TÖBB TÍZEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL SZLOVÁKIÁBAN AZ ERÕS HAVAZÁS MIATT, FENNAKADÁSOK VOLTAK A KÖZLEKEDÉSBEN IS.
GRÁNÁTOKAT ROBBANTOTT FEL EGY KELET-UKRAJNAI BÍRÓSÁGI TÁRGYALÓTEREMBEN EGY MEGGYILKOLT FÉRFI APJA, KETTEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
EGY FALI TELEFONCSATLAKOZÓ MÖGÉ REJTETT, LEHALLGATÓKÉSZÜLÉKET TALÁLT BUKARESTI BÉRELT LAKÁSÁBAN A ROMÁN BELÜGYMINISZTER.
NÉMETORSZÁG KORLÁTOZZA DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAIT ÉSZAK-KOREÁVAL, AZ ÚJABB BALLISZTIKUS RAKÉTAKÍSÉRLET MIATT EGY DIPLOMATÁT HÍVNAK VISSZA, A NAGYKÖVET MARAD.
IZRAELI TELEPESEKET DOBÁLTAK MEG KÕVEL CISZJORDÁNIÁBAN, MIRE EGYIKÜK VÁLASZUL TÜZET NYITOTT, ÉS AGYONLÕTT EGY PALESZTIN TÁMADÓT.
THERESA MAY: A HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ENYHÍTENI KELL A JEMENT SÚJTÓ SZAÚDI BLOKÁDON.
AI: AZ ASZAD-KORMÁNY NEMZETKÖZILEG TILTOTT KAZETTÁS BOMBÁKAT VETETT BE OSTROMLOTT LÁZADÓ TERÜLETEK ELLEN.
ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZVA AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA.
2019. ÁPRILIS VÉGÉN MOND LE A TRÓNRÓL A JAPÁN CSÁSZÁR, AKIHITÓT AZ IDÕSEBB FIA, NARUHITO HERCEG KÖVETI A TRÓNON.
ARGENTÍNA BEFEJEZI A KÉT HETE ELTÛNT SAN JUAN 44 FÕS LEGÉNYSÉGÉNEK KIMENTÉSÉRE TETT KÍSÉRLETEKET, DE A TENGERALATTJÁRÓT TOVÁBB KERESIK.
ARGENTÍNÁBAN 29 EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A 40 ÉVVEL EZELÕTTI KATONAI DIKTATÚRA IDEJÉN ELKÖVETETT TETTEIK MIATT.
KORMÁNYELLENES TÜNTETÕK CSAPTAK ÖSSZE RENDÕRÖKKEL A FÜLÖP-SZIGETEKI FÕVÁROSBAN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.
A TÖRÖK LÉGIERÕ 66 TAGJA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT A TAVALY NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELÜK MIATT.
FERENC PÁPA HATÁROZOTT LÉPÉSEKET VÁR A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGTÕL A ROHINGJÁKÉRT.
GEORGIÁBAN MEGSZÜNTETTÉK A MARIHUÁNA FOGYASZTÁSÁNAK BÜNTETHETÕSÉGÉT.
ISMÉT ERÕS FÖLDRENGÉS VOLT IRÁNBAN, AZ ELSÕ JELENTÉSEK SZERINT NINCSENEK HALÁLOS ÁLDOZATOK.
PÁPUA ÚJ-GUINEA TÉRSÉGÉBEN, A TENGERPARTNÁL IS VOLT EGY SZINTÉN 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDRENGÉS MA REGGEL, DE SZÖKÕÁRRIADÓT NEM RENDELTEK EL.
GÁZOLT, MAJD ELHAJTOTT EGY 50 ÉVES FÉRFI SÁRVÁRON, ZALAEGERSZEGEN FOGTÁK EL; KÉT ÁLDOZATA ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT.
ISMERETLEN HOLTTEST AZONOSÍTÁSÁHOZ KÉRI A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT A CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG, A GYALOGOST A 40-ES ÚTON, NOVEMBER 26-ÁN GÁZOLTÁK EL.
AZ ELHUNYT 50-55 ÉVES, 175 CENTIMÉTER MAGAS, ÕSZES HAJÚ, SZAKÁLLAS FÉRFI, SÖTÉTKÉK FARMERT, KÉK KABÁTOT, FEKETE CIPÕT, BASEBALL SAPKÁT VISELT.
3100 FOGYASZTÓ MARADT IDEIGLENESEN ÁRAM NÉLKÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN, MERT A HAVAZÁS MIATT LETÖRT FAÁGAK VEZETÉKSZAKADÁSOKAT OKOZTAK.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A 22-ES FÕÚT BALASSAGYARMAT ÉS IPOLYSZÖG KÖZÖTTI SZAKSZÁN, 2 EMBER MEGSÉRÜLT.