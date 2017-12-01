2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Eltűnt tengeralattjáró: feladták a reményt

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2017. december 1., péntek 07:19, frissítve: péntek 07:29

A fedélzeten legfeljebb 10 napra elegendő oxigén volt, azóta ennek kétszerese telt el. A legénység minden bizonnyal halott.

Felhagynak az eltűnt argentin tengeralattjáró legénységének kimentésére tett kísérletekkel - jelentették be Buenos Airesben. Az eltűnt járművet ugyanakkor tovább keresik. A San Juan nevű tengeralattjáróról legutóbb november 15-én érkezett hír. A fedélzeten akkor legfeljebb 10 napra elegendő oxigén volt, azóta ennek kétszerese telt el.

A 44 fős legénység túlélési reményeit csökkentette, hogy víz alatti robbanást észleltek azon a helyen, ahonnan utoljára bejelentkeztek. Eltűnésük előtt a tengeralattjáró kapitánya elektromos problémáról számolt be.

A jármű felkutatásában 18 országból 4 ezer ember és 28 hajó vesz részt.

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Argentínatengeralattjáró

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