Lemondott Trump egyik vezető ügyvédje

Lemondott Donald Trump egyik vezető ügyvédje. John Dowd a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság munkája során képviselte az elnököt. Indoklásként annyit mondott: nézetkülönbsége az elnökkel a követendő stratégiáról annyira megnövekedett, hogy már nem tudja rendesen ellátni a munkáját. A The New York Times beszámolója szerint John Dowd azt mondta: „szeretem az elnököt, a legjobbakat kívánom neki”. A cikk szerint az elnök elfogadta Dowd lemondását, sőt örült is neki, mert Trump számára is terhessé vált, ahogy az ügyvéd a vizsgálóbizottságról nyilatkozott. John Dowd még a múlt héten mondta azt, hogy a Robert Mueller vezette bizottságnak be kellene fejeznie a munkáját.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Módosítások az igazságügyi reformra címmel közül írást a lengyel Rzeczpospolita. A lap beszámol arról, hogy a kormányzó Jog és Igazságosság párt képviselői a brüsszeli ajánlások egy részét figyelembe vevő változásokat ismertettek a bírósági törvényekkel kapcsolatban. Korlátoznák az igazságügyi miniszter szerepét a bírósági elnökök leváltásában, a leváltási folyamatot két fázisra bontanák, és nagyobb beleszólásuk lenne a bírói köröknek. A legfelső bíróság esetében egyaránt 65 évben határoznák meg a női és a férfi bírák jelenleg különböző nyugdíjkorhatárát. A módosítások között szerepel az EB ajánlásainak szintén eleget tevő, az alkotmánybíróságra vonatkozó változtatás is. Eszerint meghirdetik a lengyel jogi közlönyben azokat az alkotmánybírósági döntéseket, amelyeket a korábbi, jórészt az előző kormány idején kialakult összetételű testület hozott.

Fellebbezést nyújtott be Ratko Mladic volt boszniai szerb hadseregparancsnok a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék tavaly novemberi döntése ellen, amelyben a bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte őt népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt – számol be a belgrádi N1. A „Balkán mészárosának” is nevezett egykori parancsnok ügyvédje védence felmentését kérte minden vádpont alól. A Nemzetközi Törvényszék tájékoztatása szerint az ügyészség is fellebbezést nyújtott be az ítélet ellen. A vádhatóság beadványában arra kérte a bíróságot, hogy egy másik ügyben is állapítsa meg a bűnösségét népirtásért.