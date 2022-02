Lemondott Boris Johnson két munkatársa a botrányok miatt

Megosztás itt:

A brit miniszterelnök hírhedt karácsonyi partiját még 2020 telén rendezték - Boris Johnson akkor a legszigorúbb COVID-korlátozások idején is fogadást tartott a Downing Streeten. A brit miniszterelnök ellen nyomozás folyik, amíg le nem zárul, Johnson nem hajlandó lemondani. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy egy munkacsoportjának vezetője mellett egy igazi nagyágyú, Jack Doyle is felmondott - ő a kormányfői hivatal kommunikációjának igazgatója volt. Néhány órával később Dan Rosenfield, a miniszterelnöki hivatal eddigi stábfőnöke és Martin Reynolds, Johnson személyi titkára is távozott.

Hír TV