Lelőtték a Strassbourg-i merénylőt

Ezt a férfit keresi a francai rendőrség, szerda este tették közzé a feltételezett elkövető körözési fotóját. A 29 éves marokkói származású francia állampolgár kedden este kezdett lövöldözni, majd késsel is rátámadt az emberekre a strasbourgi karácsonyi vásáron. Két személyt a helyszínen megölt, többeket pedig súlyosan megsebesített. A párizsi főügyész szerint a gyanúsított Allahot éltette a merénylet elkövetésekor. Utána megszökött a helyszínről. A férfi ismert volt a hatóságok előtt Franciaországban, Németországban és Svájcban 27 alkalommal ítélték el köztörvényes bűncselekményekért. Feltételezések szerint a merénylő a börtönben radikalizálódott, és megfordulhatott az iszlám állam szíriai és iraki táboraiban is. A francia rendőrség hajtóvadászatot indított az elfogására. Több mint 700 egyenruhást vetettek be.

Nem tudom pontosan, milyen utasítást kaptak a rendőrök, de a legjobb az, ha minél előbb elfogják. Fontos, hogy elkapják. .... Nem számít, hogy élve, vagy halva, de minél előbb fogják el – nyilatkozta a francia kormányszóvivő, Benjamin Griveaux.

Hatósági útzár a francia német határon. A gyanúsított keresésébe a német egységek is bekapcsolódtak. Minden áthaladó autót ellenőriznek az egyenruhások. Emiatt az autósoknak több órát kell várakozniuk az ingázóknak.

Majdnem 3 órámba telt, amíg megtettem ezt a 2 kilométert a határtól. Autóztam még egy kilométert, majd leparkoltam a kocsit a határnál és gyalog keltem át. Még további két kilométerre van a munkahelyem, de gyorsabb így, mint ha még várok 1-2 órát a dugóban. Vissza ugyan ez lesz este – mondta Bernard Klack, német franciaországi munkavállaló, de a Franciaországból érkezők is hasonlóra panaszkodnak.

Munkából jövök, és hazafelé tartok. Németországban lakom. Kehl mellett. 5:20-kor álltam a hotelnél a pirosban. Most majdnem 9, és még el sem értem a korábbi vámépületet. Őrület. Majdnem 4 óráig tart átmenni a határon – nyilatkozta Pascal Bruckmann elzászi dolgozó.

Strasbourgban a rendőrség átkutatta Cherif Chekatt lakását (4089WD). Egy másik negyedben pedig razziáztak az egyenruhások. A RAID különleges osztag egyesével kutatta át egy utca összes házát. A francia belügyminiszter azt mondta az elmúlt napok és az elkövetkező időszak razziái azért vannak, hogy minden kétséget kizárjanak a tettes holléte felől.

Először is szeretném megemlíteni amit már láthattak több weboldalon is és amiről beszámolt a média is. Ez az akció a kétségek feloszlatásáról szól. Volt belőle több is az elmúlt 36 órában. És zajlanak tovább. Ez nem megfigyelés. Nem jelent semmiféle bejelentést. Hagyjuk, hadd menjen a nyomozás .– mondta korábban Christophe Castaner, francia belügyminiszter. Több százan vettek részt a strasbourgi katedrálisban rendezett szentmisén, ahol az áldozatokra emlékeztek.

A gonosz nem fog uralkodni. Ezzel az üzenettel a karácsony került megtagadásra, de megerősítésre került ezzel a drámai éjszakával Kedden. Az gonosz és a jóság jelen van, de a végén a jóság győzedelmeskedik .– szólt szentbeszédében Luc Ravel, a város érseke.

Brüsszelben az uniós csúcson, egy perces néma fejhajtással emlékeztek az állam és kormányfők a strasbourgi áldozatokra. Nem sokkal este 9 óra után a francia rendőrség bejelentette: megtalálták és lelőtték a támadót.