Lelőtték a gyilkossággal gyanúsított BLM-aktivistát

Állig felfegyverkezve várjuk a koronavírus-járvány második hullámát - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök három feladatot jelölt ki: az életek mentését - az idősek védelmét -, az iskolák működtetéséhez szükséges feltételek megteremtését és a gazdaság felpörgetését. 459 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 7382-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 82 éves krónikus beteg, a halottak száma így 621 főre emelkedett, 3944-en pedig már meggyógyultak. Elengedhetetlenek a beutazási korlátozások -jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta: annak érdekében, hogy megvédjék azokat az eredményeket, erőfeszítéseket, amelyeket a magyar emberek közösen értek el tavasz óta, muszáj volt meghozni azt az intézkedést, amellyel korlátozták a beutazást Magyarországra. Jó példát mutattunk a járvány elleni védekezéshez és a gazdasági intézkedésekhez az Európai Uniónak – mondta Hidvéghi Balázs Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint jó intézkedés volt, hogy a kormány az első hullám után a belföldi turizmust ösztönözte, és az is, hogy a szigorú járványügyi intézkedéseket korán bevezette. Szakmai iránymutatásokat fogalmazott meg a testnevelési órákhoz a köznevelési intézmények számára a Magyar Diáksport Szövetség a vírushelyzetre tekintettel - olvasható a Magyar Hírlapban. Egyre több résztvevője van a Tanítsunk Magyarországért programnak, amelyhez már hét felsőoktatási intézmény csatlakozott – közölte György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Hétfőig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra - közölte az Oktatási Hivatal. Nem tervezik a katolikus templomok bezárását a koronavírus-járvány miatt, és egyelőre a nyilvános szentmiséket sem szüneteltetik - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. A kormány elindított egy egyházi óvodai programot, amelynek a keretében a református egyház 30 milliárd Ft, a katolikus egyház 67 milliárd Ft, az evangélikus egyház pedig 9 milliárd Ft támogatást kapott – közölte Soltész Miklós államtitkár. Az új kuratórium felállása után is folytatná a munkát a Színház- és Filmművészeti Egyetemen oktató tanárok többsége - állítja az Origo saját információira hivatkozva. Magyarország továbbra is őrzi élvonalbeli helyét az adócsökkentési rangsorokban, az OECD szerint hazánkban javult a második legnagyobb mértékben az adóterhelés – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Júliusban az ipari termelés volumene 8,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A visszaesés mértéke 28,8 százalékponttal kisebb volt az áprilisi mélyponthoz képest - jelentette első becslése alapján a KSH. Történelmi, hosszú távú gázvásárlási megállapodás született a Shellel, lekötötték a visszagázosításhoz szükséges kapacitásokat, ezzel mindkét feltétel teljesült a cseppfolyósított gáz érkezéséhez a krk-i LNG terminálról - mondta a külügyminiszter. Hatvannégy kárpátaljai magyar iskola felújítását, fejlesztését támogatja a kormány - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Átadták a Magyarország és Románia közötti második autópálya-határátkelőt a magyar és a román külügyminiszter, valamint a román szállításügyi miniszter jelenlétében. Már 26,2 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 867 630, a gyógyultaké pedig 17,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában az egészségügyi hatóságok közlése szerint újabb 1339 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ami csaknem 14 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát. Új rekordot ért el a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban. Csütörtökön 680 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami harminccal több az eddigi legmagasabb, előző napi esetszámnál. Elővigyázatosságból kórházba került Silvio Berlusconi olasz politikus, akinél nemrégiben pozitívnak bizonyult az elvégzett koronavírus-teszt, a kórház szerint állapota nem aggasztó. Rekordszámú, 146 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az utóbbi 24 órában Montenegróban, az Adria-parti országban a járvány első hullámában sem vettek nyilvántartásba egyszerre ennyi új fertőzöttet. Franciaországban az elmúlt 24 órában ismét meghaladta a 7 ezret regisztrált új koronavírusos esetek száma. Három nappal a tanévkezdés után a koronavírus-fertőzés veszélye miatt Franciaországban 22 oktatási intézmény van zárva a 60 ezerből - mondta Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter. Három hét után ismét meghaladta az ötezret az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Oroszországban. Meghaladta a négymilliót Brazíliában a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma, egy nap alatt csaknem 44 ezer új esetet jegyeztek fel. Legalább december közepéig zárva lesznek Ausztrália határai a külföldiek előtt, mert a hatóságok úgy ítélik meg, a koronavírus-helyzet nemzetközi és országos szinten továbbra is elfogadhatatlan közegészségügyi kockázatot jelent. Aleksandar Vucic szerb államfő és Avdullah Hoti koszovói miniszterelnök részvételével szerb-koszovói csúcstalálkozó kezdődött csütörtökön a washingtoni Fehér Házban. A francia köztársaság megalakulásának 150. évfordulóján Emmanuel Macron államfő a vallási szeparatizmus ellen emelt szót, és úgy vélte, hogy a szekularizált köztársasági berendezkedést továbbra is védelmezni kell, mert „törékeny és bizonytalan”. Törökország és Görögország megállapodott abban, hogy technikai tárgyalásokat kezdjenek a köztük lévő feszültség enyhítése végett - jelentette be Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára, miután tárgyalt a két ország vezetőivel. A NATO minden szövetséges országa elítéli Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus ellen elkövetett gyilkossági kísérletet, amely nem pusztán egy személy elleni támadást jelent, hanem az alapvető demokratikus értékek elleni támadásnak számít. Öt kisgyermekének meggyilkolásával gyanúsítanak egy anyát Németországban. Az anya hatodik gyermeke, egy 11 éves fiú életben maradt. A 27 éves nő Düsseldorfban vonat elé vetette magát, de túlélte, és jelenleg kórházban van. MÁV: Kevesebb vonat közlekedik szombattól Budapest és Bécs között, mert a hónap elejétől érvényes kötelező határellenőrzés miatt a nemzetközi utasforgalom drasztikusan visszaesett. Buszmegállóba csapódott és elsodort hat embert egy kisbusz a Pest megyei Nyársapátnál. Két ember a helyszínen meghalt és többen megsérültek. Jövő hétfőtől egy héten át fokozottan ellenőrzi például a vasúti átjárókat és peronokat a rendőrség - írja a police.hu. NAV: Egy lengyel teherautóban 5333 kilogramm adózatlan vízipipadohányt találtak Komáromnál a pénzügyőrök. Újabb négy évig Schmidt Gábor vezetheti elnökként a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget - döntöttek a küldöttek a sportszervezet tisztújító közgyűlésén. Fucsovics Márton öt szettben legyőzte csütörtökön a 14. helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrovot, így a legjobb 32 közé jutott az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A magyar labdarúgó-válogatott Szoboszlai Dominik bombagóljával 1:0-ra nyert Törökország vendégeként a Nemzetek Ligája új idényének csütörtöki nyitányán.