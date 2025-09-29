Keresés

2025. 09. 29. Hétfő
Leleplezés: így fogja el a szekularizáció Európát! - Szicíliai Katolikus Fórum, ahol kimondták az igazságot

2025. szeptember 29., hétfő 18:00 | MTI

A nyugati világ egyik legnagyobb tabuját érintették a magyar szervezésű 3. Katolikus Alumni Fórum résztvevői Szicíliában. Pacsay-Tomassich Orsolya és Tóth András (SZITA) szerint a mai szekularizáció nem más, mint a keresztény alapok elvágása, ami felelősség nélküli szabadsággá torzult. Kiderült, hogyan ölhetjük meg a saját örökségünket, ez az a cikk, amit Brüsszel elhallgatna!

  • Leleplezés: így fogja el a szekularizáció Európát! - Szicíliai Katolikus Fórum, ahol kimondták az igazságot

Miért éppen a szicíliai Noto adott otthont a 3. Nemzetközi Katolikus Alumni Fórum eseményének? A helyszínválasztás nem véletlen, a magyarországi SZITA (Szerzetesrendi Diákszövetségek Társasága) szervezésében megvalósult tanácskozás a helyi polgármester, Corrado Figura köszöntőjével indult, aki azonnal kihangsúlyozta a magyar kötődést.

Noto 2023-ban lett Kiskőrös, Petőfi szülővárosának testvérvárosa, köszönhetően annak, hogy Petőfi költészetének olasz fordítója notói születésű volt. Ezzel az eseménnyel – a Magyar Diplomáciai Akadémia támogatásával – nemcsak a testvérvárosi kapcsolat erősödött, hanem rögtön a lényegre is tapintottak: Európa keresztény gyökereinek hangsúlyozása különösen is fontos a mai korban.

 A brutális mesterfogás: az individualizmus, mint méreg

 A tanácskozás legütősebb, leginkább figyelemfelkeltő pontját Tóth András, a SZITA képviselője szolgáltatta, amikor kétrétűen elemezte Európa keresztény alapjait, és kimondta azt, amit a liberális diskurzus hajlamos elrejteni.

A Béke történelme: Tóth András szerint Európa tartós békéjét mindig a kiegyezés hozta el a különböző nemzetek és érdekcsoportok között. Ez az alapvető kiegyezési készség, a másokkal való együttélés képessége keresztény gyökerű.

Az Elszakított köldökzsinór: A valódi probléma azonban a szekularizációval érkezett el. A mai individualista, liberálisnak nevezett értékek egykor keresztény alapokon álltak, de a pluralizmus nevében semlegesítették azokat. Elszakították őket az egyházak által képviselt erkölcsi kötelékeiktől.

A kemény igazság: Ez a leválás felelős azért, hogy ami egykor egészséges érték volt, az mára korlátlan, felelősség nélküli egyéni szabadsággá alakult át. Ezt a "szabadságot" a fórum résztvevői gyakorlatilag a társadalomra leselkedő méregként definiálták.

 A sötét jövő: a szekularizáció veszélye

 Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémia elnöke megerősítette ezt az álláspontot, rámutatva, hogy Európa keresztény gyökerei azért kérdőjeleződnek meg manapság, mert azokkal szemben áll a szekularizált világ.

Antoine Hérouard dijoni érsek, az Európai Püspöki Konferencia első alelnöke pedig egyenesen figyelmeztetett: az egyház a béke mellett elkötelezett, de a keresztény gyökerek megértése nem a múltba való visszatérés vágyát jelenti. Sokkal inkább ösztönzést arra, hogy Európa teljes mértékben betölthesse szerepét a multipoláris világban. Ha a gyökerek meggyengülnek, Európa nem tudja ellátni ezt a feladatot.

 A konklúzió és a felszólítás

 A notói Katolikus Alumni Fórumon nem csupán beszélgettek. Kimondták, hogy a modern nyugati társadalom önpusztító úton jár, a szekularizáció elvette az erkölcsi alapot, és felelőtlen, korlátlan szabadsággal kecsegtet.

A felszólalók – Marián Sekerák prágai politológustól Marián Kuna szlovák filozófusig – egyetértettek: ideje, hogy az értelmiségi körök visszavegyék a kezdeményezést, és újra rámutassanak a keresztény gyökerek építő, közösségformáló erejére. Ha a jövő nevében félünk kimondani az igazságot a múltunkról, a SÖTÉT JÖVŐ megjósolható.

Ne hagyd, hogy ez a sötét jövő valósággá váljon! Mit teszel ma, hogy te is visszanyerd az erkölcsi kötelékeidet?

Forrás: MTI

Fotó: Canva

Legfrissebb híreink

Kiöli az iskola a gyerekkort? Balatoni Katalin: így lehet korszerű, mégis gyerekbarát az oktatás! - Radar + videó

Kiöli az iskola a gyerekkort? Balatoni Katalin: így lehet korszerű, mégis gyerekbarát az oktatás! - Radar + videó

 Túl sok óra, túl nehéz táska, túlterhelt diákok – valós probléma, vagy csak a szülői aggodalom szól belőlünk? Sokan érezzük, hogy a mai oktatás elveszi a gyerekkor szabadságát. De vajon van-e kiút ebből a spirálból? Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkárral, miniszterelnöki biztossal beszélgettünk arról, hogyan lehet a magyar iskolarendszer egyszerre korszerű és gyerekbarát. Meglepő válaszok, amik megváltoztathatják a véleményed.

