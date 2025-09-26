Keresés

2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Külföld

Lejárt az idő: nagyon úgy tűnik, hogy Trump befenyíti Szerbiát

2025. szeptember 26., péntek 09:36 | Világgazdaság
szankciók Aleksandar Vucic Egyesült Államok Szerbia Donald Trump orosz olaj

Október elsején életbe lépnek a szerb állami olajtársaság elleni amerikai szankciók, Szerbia nem kapott további haladékot – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök New Yorkban.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből, de nem teljesítette ezt.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyeft a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt.

A NIS hatszor kapott felmentést az év során a szankciók alól, most azonban már nem lehetett tovább halasztani a büntetőintézkedések bevezetését – magyarázta a szerb elnök. Hozzátette: Szerbia komoly árat fizet a nagyhatalmak közötti nézeteltérésekért. „Ez komoly gondokat fog okozni, de keressük a kiutat” – húzta alá Aleksandar Vucic. 

Gondok adódhatnak a bankokkal, mert senki nem akar majd egy szankciók alatt lévő vállalattal üzletelni, és feltételezhetően a NIS dolgozóinak fizetéseit sem fogják tudni folyósítani. De várjunk, talán történik valami csoda október elsejéig - tette hozzá. A hivatalos adatok szerint Szerbiában 1529 benzinkút működik, amelyek közül 324-et a NIS üzemeltet.

Fotó: Shutterstock

 

 „A komáromi eset főszereplője egy visszaeső bűnöző, aki lakásán kereste fel ismerősét, miután megtudta, hogy annál egy viszonylag nagyobb összeg van. Bár erőszakos fellépésének köszönhetően végre tudta hajtani tervét, a rendőrök rövid időn belül elfogták.”

