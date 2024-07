Lehetséges, hogy egy másik merényletet is terveztek Donald Trump ellen

– közölte kedden két amerikai tisztségviselő. Az illetékesek arról számoltak be, hogy amint Joe Biden amerikai elnök kormányzata tudomást szerzett a fenyegetésről, tájékoztatták a hivatalban levő és volt elnökök védelmét ellátó Titkosszolgálat vezető tisztségviselőit, a Trump testőrségét vezető ügynököt, valamint a volt elnök kampánycsapatát is további eszközöket mozgósítva Trump védelmére.

