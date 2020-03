Lehet, hogy nem elég a 14 napos karantén

Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta: két héten keresztül az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el. A miniszterelnök közölte: az élelmiszerboltok, drogériák, patikák esetében olyan speciális szabály lép életbe, hogy a 65 év felettiek 9 és 12 óra között látogathatják ezeket az üzleteket. Ebben az időszakban más nem mehet be. Amennyiben nem lesznek elég hatékonyak a szombattól bevezetett korlátozó intézkedések a kormány megfontolhatja további rendelkezések bevezetését - mondta a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs hozzátette, hogy a rendelettel azt szeretné a kormány elérni, hogy a csoportos összejövetelek teljesen megszűnjenek, mert ezek a legnagyobb veszélyforrások a vírus terjedésében. Példátlan összefogás van a magyar emberek között a koronavírus kapcsán - közölte a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy az ellenzék ellenséges magatartása ellenére is úgy gondolja, hogy jelen helyzetben félre kell tenni az ellentéteket, mert a jelenleginél még nehezebb időszak áll előttünk. A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések sok ember életét menthetik meg, ezért nagyon fontos, hogy azokat mindenki betartsa - közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közzétett videójában. A katonai rendészek közterületeken való megjelenése nagyobb biztonságérzetet adhat az emberek számára - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Bakondi György hangsúlyozta, hogy a meghozott döntéseknek köszönhetően a kormány el tudja érni, hogy a különböző intézmények és cégek a leghatékonyabban tudjanak működni. Mostanáig 245 milliárd forintot költött a kormány a költségvetésből a járvány elleni védekezésre - mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar egészségügy bizonyított, az orvosok és más egészségügyi dolgozók is heroikus küzdelmet folytatnak a koronavírus-járványban megfertőzött betegek ápolásában és kezelésében - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Minden valóságot nélkülöző, hazug levelet terjeszt egy ismeretlen a közösségi oldalon, amire odahamisította Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének aláírását - közölte a minisztérium. A halottvizsgálatokat végző orvosoknak küldött hamis levél írója azt a látszatot kívánja kelteni, mintha a miniszter utasítására el kellene titkolni a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak számát. Véradás céljából a kijárási korlátozás alatt is lehetséges a lakhelyelhagyás - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház miskolci Semmelweis tagkórháza mától járványkórházként működik. Bocsánatkérésre és önkéntes munkára szólította fel a Fidesz gyulai önkormányzati képviselőcsoportja a momentumos aktivista Mikóné Hirth Beátát - erről írt a Pesti Srácok. A portál felidézte: Mikóné azzal vált hírhedté a napokban, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt gyalázó szájmaszkot reklámozott. A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben is számíthatnak a segítségre a kapcsolati erőszak áldozatai - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A kormány egy a munkahelyek védelméről szóló tájékoztató filmet jelentet meg - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán. Dömötör Csaba hangsúlyozta, azért kell erről beszélniük, mert a vírussal együtt a káros gazdasági következmények is megérkeztek, a kormány pedig számos döntést hozott erre válaszul. A bérleti díjak kifizetésének átütemezésével, illetve kedvezményekkel, díjcsökkentéssel is segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat a vidéki önkormányzatok. Megduplázódott a regisztráló álláskeresők száma az előző héthez képest - derül ki egy digitális állásközvetítő összesítéséből. Fellépést és ellenőrzéseket sürget az élelmiszerek árának helyenkénti drasztikus emelése miatt Nagy István agrárminiszter. A kiskereskedelmi láncok adatai szerint 56,9 milliárd forintot hagytak a vásárlók az élelmiszerüzletekben és a drogériákban a március 9-15. közötti héten, 47 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A kijárási korlátozás alatt a Magyar Bankszövetség azt javasolja tagjainak, hogy fiókjaikban és kirendeltségeiken az ügyfélfogadási napokon délután 15 óráig fogadják ügyfeleiket. A koronavírus-járvány miatt a fertőzés szempontjából kockázatot jelentő hajléktalan emberek számára alakított ki karanténként szolgáló menedékhelyet egy használaton kívüli budapesti épületben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Gyorssegélyt küld a horvátországi, Zágrábi Főegyházmegyének a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, hogy támogassa az egyházmegyét a földrengés okozta károk helyreállításában. Két repülőgép megy az Észak-Amerikában rekedt magyarokért a jövő héten - jelentette be a külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt kérte, aki szeretne a különrepülőkkel hazatérni Magyarországra, regisztráljon a külképviseleteknél. Magyarország kormánya üdvözli Észak-Macedónia csatlakozását a NATO-hoz - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Az unió nem adott forrást a világjárvány elleni védekezésre - reagált a Fidesz Ujhelyi István szocialista EP-képviselő online sajtótájékoztatójára. Miközben a magyar kormány már 245 milliárd forintot fordított a központi költségvetésből a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekre, ebből 157 milliárd forintot eszközbeszerzésekre - közölte a Fidesz. Elérte az 532 692-t az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma péntek reggelre. 24 075-en vesztették életüket a Covid-19-ben és 122 672-en gyógyultak meg. Az eddigi legtöbbel, 969-cel emelkedett Olaszországban az új típusú koronavírus-járványban elhunytak száma az elmúlt 24 órában, és így 9134-re nőtt a Covid-19 betegség eddigi áldozatainak a száma. Franciaországban 24 óra alatt 299-cel 1995-re emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak a száma - közölte Jérome Salomon, az egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója. Romániában ismét megduplázódott, 260 fölé emelkedett a 24 óra alatt igazolt új koronavírus-fertőzések száma, és az elhalálozások ritmusa is gyorsult: csütörtök óta hét újabb esetet jelentettek. Spanyolországban más országokhoz képest magas a koronavírussal diagnosztizált egészségügyi dolgozók száma, akik közül eddig több mint 9400-an fertőződtek meg - közölte Fernando Simón, a spanyol vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója. Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban. Recep Tayyip Erdogan török elnök bejelentette, hogy országa felfüggesztett minden külföldi légijáratot. Egy nap alatt 185-tel emelkedett az új típusú koronavírus okozta járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. Eddig 769-en haltak meg Nagy-Britanniában a Covid-19 megbetegedésben. Boris Johnson brit miniszterelnök szervezetében is kimutatták a Covid-19 megbetegedést okozó új koronavírust - jelentette be a Downing Street. A londoni kormányfői hivatal szóvivője szerint az 55 éves Johnson tünetei enyhék. Nem sokkal a bejelentés után Matt Hancock egészségügyi miniszter közölte, hogy orvosi tanácsra ő is koronavírustesztnek vetette alá magát, és lelete szintén pozitív lett. Telefonon egyeztetett egymással a kínai és az amerikai elnök a két ország között az új koronavírus-járvány következtében kiéleződött feszültség enyhítése céljából - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Peking tiltakozását fejezte ki, miután Donald Trump amerikai elnök aláírt egy, Tajvan nemzetközi kapcsolatépítését támogató törvényt. Sötétséget és félelmet teremtő viharhoz hasonlította az új koronavírus-fertőzést Ferenc pápa a teljesen üres szent Péter téren mondott imáját kísérő beszédében. Ferenc pápa hozzátette: a járvány keltette félelemben elérkezett az ideje, hogy észrevegyük „nem mehet előre mindenki külön a saját útján, csakis együtt haladhatunk tovább”. Távoztak a migránsok a görög-török határtól. A menekültek egy részét a hatóságok azzal győzték meg, hogy a koronavírus-járvány miatt kockázatos, ha a térségben maradnak. Másik részük pedig elvesztette a reményt, hogy Görögország átengedi őket. Europol: A bűnözők gyorsan alkalmazkodnak a koronavírus-járvány okozta válsághoz, módosítják stratégiáikat a kialakult helyzet lehetőségeinek kiaknázására internetes csalásokba, hamis termékek gyártásába, vagy illegális kereskedelembe kezdenek. Azonnali hatállyal lezárja közúti határait Szlovákia a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsi forgalom előtt Lengyelország, Csehország, Magyarország és Ausztria irányába és onnan - közölte a szlovák rendőr-főkapitányság. Hétvégén mossák az Erzsébet hidat, emiatt részlegesen lezárják az egyik közlekedési sávot - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani. Az óraátállítás miatt változik egyes tömegközlekedési járatok menetrendje. Életének 75. évében elhunyt Kovács Zsuzsa, a Budapesti Operettszínház Jászai Mari-díjas színművésze. A párbajtőröző Szász-Kovács Emesének továbbra is célja, hogy megvédje olimpiai bajnoki címét, így mint mondta, nem hiszi, hogy feladná az álmát a tokiói olimpia nyárról jövő évre történt halasztása miatt. Sérülésveszélyes lehet, ha túl hirtelen kell újra tétmérkőzéseket játszaniuk a kézilabdázóknak Bánhidi Bence, a magyar válogatott beállója szerint. Májusról októberre halasztották Közép-Európa leghosszabb futóversenyét, az NN Ultrabalatont, melyet 14. alkalommal rendeznek meg idén.