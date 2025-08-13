Légtérzár Alaszkában

Megosztás itt:

Rendkívüli intézkedéseket vezet be az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatósága (FAA) Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő közelgő alaszkai találkozója kapcsán – számol be róla az RBC-Ukaine ukrán hírportál.

Az FAA hivatalos honlapján közzétett úgynevezett VIP Movement Notification értelmében július 15-én, a találkozó napján Anchorage, Alaszka legnagyobb városa felett 48,3 kilométeres körzetben és 5500 méteres magasságig légtérzárat rendeltek el. A korlátozás augusztus 16-ig marad érvényben.

