Legkorábban június 19-én indulhat Kapu Tibor a világűrbe

Közben a SpaceX csapata is kijavította a Falcon 9 hordozórakétánál jelentkezett hibát, majd sikeresen végrehajtotta a startot megelőző indítási főpróbát. Legkorábban június 19-én indulhat az Ax-4 legénysége a Nemzetközi Űrállomásra!

Kapu küldetését a bejelentése után több alkalommal is elhalasztották, ami az ilyen küldetéseknél normális, az időjárási körülményeknek is klappolniuk kell, és műszakilag is mindennek kifogástalanul kell működnie, csak ilyen együttállásnál jöhet a start.

Magyarország 45 év után újra embert küld a világűrbe, de Kapu Tibor repülése csak a jéghegy csúcsa. A magyar űrprogram valódi célja, hogy beszálljunk az űripar 2.0 globális versenyébe. Ez már most sokmilliárdos biznisz, mert az űrtechnológia előbb-utóbb begyűrűzik a mindennapokba.

Forrás: HUNOR - Magyar Űrhajós Program

Fotó: Canva