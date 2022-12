Legkevesebb 46 ember halt meg a téli időjárás miatt Észak-Amerikában

Megosztás itt:

Az Erie-tó keleti partján fekvő Buffalo városában és környékén az egy métert is meghaladta a hóréteg vastagsága. A viharos szél számos utat járhatatlanná tett, sokan otthonukban rekedtek, az időjárási viszonyok miatt a mentőegységek is nehezen jutnak el hozzájuk.

Az áramszünet azonban már csak 200 ezer ember életét nehezíti, az eddig 1,7 millió helyett. Szenteste és Karácsony első napján is több ezer repülőjáratot töröltek a légügyi hatóságok.

A fagyokkal és viharokkal tarkított sarkvidéki hideg egészen a mexikói határig, a Rio Grandéig érezteti hatását. Délen ugyan hó nem esett, azonban a hőmérséklet Texasban is fagypont alá zuhant. Az országba igyekvő illegális migránsok Ciudad Juareznél ellepték a határt abban reménykedve, hogy a hideg miatt az amerikai hatóságok feloldják a bevándorlási korlátozásokat.

A havazás és a hideg-okozta buffaloi káoszban voltak, akik fosztogatni kezdtek. Olyan is akadt, aki a közösségi médiában élőben közvetítette az egyik bolt kirablását. Olyan üzlet is volt, ahol lövések is dördültek. A jelentések szerint a fosztogatókat akarták elijeszteni a környéken élők.