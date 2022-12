Legkevesebb 38 ember halt meg a téli időjárás miatt Észak-Amerikában

Megosztás itt:

Volt, aki ajtót nyitott volna reggel, de súlyos meglepetés fogadta, a szó szoros értelmében, ugyanis olyan vaskos hótakarót fújt az ajtó elé a szél, hogy azt nem lehetett kinyitni.

Mások az utak mentén hagyták autóikat, mert képtelenek voltak tovább haladni a hatalmas hó és a jeges utak miatt. Az Erie-tó keleti partján fekvő Buffalo városában és környékén az egy métert is meghaladta a hóréteg vastagsága.

A viharos szél számos utat járhatatlanná tett, sokan otthonukban rekedtek, az időjárási viszonyok miatt a mentőegységek is nehezen jutnak el hozzájuk.

- Háborúban állunk az anyatermészettel. Csütörtök késő estétől pénteken és szombaton keresztül vasárnapig kemény csapások értek minket. A vihar úgy kerül be a történelemkönyvekbe, mint Buffalo történetének legpusztítóbb időjárási jelensége - fogalmazott New York állam kormányzója.

Már legkevesebb 34 ember halála köthető a zord télhez az Egyesült Államokban. Négyen pedig Kanada Brit Columbia tartományában vesztették életüket, amikor egy autóbusz megcsúszott és felborult a jeges úton. Az áramszünet azonban már csak 200 ezer ember életét nehezíti, az eddig 1,7 millió helyett. Szenteste és Karácsony első napján is több ezer repülőjáratot töröltek a légügyi hatóságok.

A fagyokkal és viharokkal tarkított sarkvidéki hideg egészen a Mexikói határig, a Rio Grandéig érezteti hatását. Délen ugyan hó nem esett, azonban a hőmérséklet Texasban is fagypont alá zuhant. Az országba igyekvő illegális migránsok Ciudad Juareznél ellepték a határt abban reménykedve, hogy a hideg miatt az amerikai hatóságok feloldják a bevándorlási korlátozásokat.

A havazás és a hideg-okozta buffaloi káoszban voltak, akik fosztogatni kezdtek. Olyan is akadt, mint ez a fiatal, aki a közösségi médiában élőben közvetítette az egyik bolt kirablását. Olyan üzlet is volt, ahol lövések is dördültek. A jelentések szerint a fosztogatókat akarták elijeszteni a környéken élők.