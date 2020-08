Légikatasztrófa Indiában

Hamarosan a nyilvánosságnak is bemutathatják a koronavírus-járvány elleni védekezésben segédkező speciális egységet – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Magyarország 5 millió vakcinát rendelt - mondta a miniszterelnök. A kormányfő közölte: a kormány el fogja végezni a munkáját a védekezéssel kapcsolatban, de minden embernek oda kell figyelnie. Orbán Viktor elmondta: arra is készülnek tervek, hogy a pandémia által erősebben sújtott területeket, régiókat is elkülönítsenek. Kiemelte: a nemzeti konzultáció azért is fontos, hogy lássák, mely intézkedéseket fogadnak el az emberek. Akár Karácsony Gergely büntetőjogi felelőssége is felmerülhet a Pesti Úti Idősek otthonában történt megbetegedések és halálozások miatt - mondta a Hír tv-nek Futó Barnabás. Az ügyvéd hozzátette: indítványára a Nemzeti Nyomozóiroda bizonyítékként kezeli a Fővárosi Kormányhivatal elmarasztaló megállapításait. A dokumentum szerint felére csökkentették az ápolói létszámot, így már nem tudták ellátni az idős betegeket. Feljelenti DK-s alpolgármesterét Göd momentumos polgármestere - jelentette be az ATV műsorában Balogh Csaba. A településvezető szerint ugyanis Lőrinc László szabályellenesen kezdeményezett egy közbeszerzést, amit a közbeszerzési hatóság is kifogásolt. A Gödön kitört ellenzéki belháború miatt egyébként Balogh Csaba arra számít, hogy önként visszavonulnak a politikától a szintén baloldali alpolgármesterei, ő viszont nem akar lemondani tisztségéről. Új mozgalmat indít ősszel Varga-Damm Andrea - jelentette be a Hír Tv kamerája előtt a politikus. A volt jobbikos országgyűlési képviselő azt mondta: a részleteket később hozza nyilvánosságra, de egyik párt szavazóit sem akarja elcsábítani. Közölte: azt a hárommillió választót célozza meg, akik nem mennek el szavazni, mert egyik párt sem szimpatikus nekik. Varga-Damm szerint a DK-val nem tudna együttműködni, de több fideszes képviselővel és a Jobbikkal igen. Hatályon kívül helyezte a „spiclitörvényként” elhíresült önkormányzati rendeletet a Hódmezővásárhelyi közgyűlés. A korábban elfogadott rendelet szerint az önkormányzat érdekeit sértő eseteket jelentők pénzjutalmat kaphattak volna az önkormányzattól. Törvényjavaslatot nyújt be a Mi Hazánk Mozgalom a Facebook általa kifogásolt gyakorlatának szabályozására. Toroczkai László pártelnök ezt azzal indokolta, hogy megítélésük szerint az amerikai tulajdonú cég nagyon durva politikai cenzúrát alkalmaz. Akár odáig is eljuthat a gödi politikai feszültség, hogy új választást kell kiírni a településen – mondta a Századvég jogi szakértője Magyarország Élőben című műsorunkban. Ifj. Lomnici Zoltán közölte: a gödi helyzet 2022-re egy negatív minta lehet az ellenzék támogatói számára. A szakértő szerint a választópolgároknak az is fontos tanulság, hogy alkalmas jelöltet kell választani a következő választáson a település élére. 24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Ezzel 4621-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős krónikus beteg, az elhunytak száma 602-re főre emelkedett, 3464-en már meggyógyultak. Járványügyi gócpont alakult ki Pápán - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: a dunántúli városban csütörtökig 22 fertőzöttet találtak, de hangsúlyozta, hogy ez a szám még tovább nőhet. Az Eurostat adatai szerint nyolc év alatt több mint kétharmadával növekedett Magyarországon az elvégzett CT-vizsgálatok száma - közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Tovább fejleszti a kormány a KRÉTA oktatási rendszert a digitális oktatás hatékonyabb támogatása érdekében - közölte az Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Jövőképet kell adni a gyermekvédelem rendszerében élőknek - hangsúlyozta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. A hagyományoktól eltérően idén augusztus 29-én rendezik meg az Emlékhelyek napját. Országszerte 60 nemzeti és történelmi emlékhely 70 helyszínének programjaival. Mind pénzügyileg, mind politikailag instabil a helyzet Libanonban, a keddi bejrúti robbanás még tovább fokozta a katasztrófa-helyzetet az országban - mondta Nógrádi György Magyarország élőben című műsorunkban. A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta: Libanon több mint 80%-ban áruimportra szorul, a fiatalok 60%-a munkanélküli, a robbanás következtében pedig most 200 ezer ember vesztette el az otthonát. A mentési munkálatok segítésére Bejrútba érkezett a Debreceni Egyetem különleges orvos- és mentőcsoportja. Az amerikai hadsereg élelmiszert, gyógyszert, palackozott vizet szállít a robbanás sújtotta Bejrútba - jelentette be Frank McKenzie tábornok. A bejrúti robbanás miatt felindult tüntetők csaptak össze biztonsági erőkkel a libanoni fővárosban - közölte az NNA helyi hírügynökség. A libanoni hatóságok nem zárják ki, hogy külső beavatkozás okozta a bejrúti kikötői negyedet romba döntő robbanást, de a baleset és a hanyagság lehetőségét is vizsgálják. 154-re emelkedett a bejrúti robbanás halálos áldozatok száma, mintegy ötezer sérült ötöde kórházi ellátásra szorul, 120 ember válságos állapotban van. Létrejött a megegyezés az egységes felvidéki magyar érdekképviselet, egy új egyesített magyar párt létrehozásáról, azon a hárompárti találkozón, amelyet a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd párt és az Összefogás mozgalom vezetői tartottak. A világon 19 141 627 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 716 083, a gyógyultaké 11 597 912 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Görögország éjszakára lezárja határátkelőit a koronavírussal fertőzöttek számának újbóli megemelkedése miatt, csak a bulgáriai határon lévő átkelőhelyek maradnak nyitva. Romániában újabb negatív csúcsot ért el az egy nap alatt diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek és a halálesetek száma, újabb 1378 embernél mutatták ki a vírus jelenlétét. Gyorsuló ütemben terjed a koronavírus Ukrajnában, három egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot, a legutóbbi napon már megközelítette a másfél ezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 2288 új fertőzöttet regisztráltak. Olaszországban az elmúlt 24 órában 552 új fertőzöttet azonosítottak. Ismét nőtt a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Németországban, 1147 új fertőzöttet regisztráltak. Az Egyesült Államokban meghaladta a 160 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma. Feloldják a koronavírus-járvány miatt ajánlott általános kiutazási korlátozást az amerikai állampolgárok számára. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma egyúttal óvatosságra és rendkívüli körültekintésre inti a lakosságot. Hamarosan lezárul a Gamaleja Intézet által kifejlesztett, Covid-19 elleni első orosz vakcina tesztelése, és a jövő héten bejegyzik - jelentette be Oleg Gridnyev orosz egészségügyi miniszterhelyettes. Peking tiltakozását fejezte ki, mert az amerikai elnök megtiltott minden ügyletet a TikTok kínai anyavállalatával, a ByteDance csoporttal, valamint a WeChat közösségi platformot működtető Tencent internetes óriással, és mindkét cég leányvállalataival. Telefonon vitatta meg Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a 33 orosz állampolgár Minszk környékén történt letartóztatása nyomán kialakult helyzetet - közölte a Kreml sajtószolgálata. 27 ember meghalt, mert felborult a hajójuk Mauritánia partjainak közelében, Nouadhibou és Dakhla között. A hajó vélhetően illegális bevándorlókat akart partra tenni a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken - derült ki az ENSZ közleményéből. Rekordszámú, 235 migránst fogtak el a La Manche csatornán, miközben csónakon megpróbáltak átkelni Franciaországból Nagy-Britanniába - jelentette a PA brit hírügynökség. Napirend meghatározása nélkül hívták össze a vasárnapi kormányülést Izraelben Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Beni Ganz védelmi miniszter és jövendő miniszterelnök egyre mélyülő vitája miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Az illetékes brüsszeli bíróság elutasította a spanyol legfelsőbb bíróságnak a Belgiumba menekült Lluis Puig korábbi katalán kulturális miniszter ügyében előterjesztett kiadatási kérelmét. Balesetet szenvedett az Air India Express légitársaság egyik utasszállító gépe az indiai Kozsíkódéban. A repülőgép lecsúszott a leszállópályáról, majd kettétört - legalább tizenhatan meghaltak, több mint százan megsérültek. 97 éves korában elhunyt Reigl Judit Kossuth-díjas festőművész. Ismét erőszakosan próbált átjutni a magyar-szerb határon egy migránscsoport Hercegszántónál, a jogellenes határátlépési kísérletet a szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák megakadályozták. Több emberöléssel is gyanúsítják külföldön D. Csabát, a szerb-magyar férfi ellen egy budapesti gyilkosság ügyében fejezte be a nyomozást a rendőrség - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost vettek őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói Debrecenben, vállalkozó egy év alatt 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót. A tűzoltók eloltották a hajdúböszörményi faipari épületben keletkezett tüzet, a lángokban senki sem sérült meg. Férfi vízilabda Magyar Kupa: A-Híd VasasPlaket - Eger 16:10 A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöksége Bertók Róbertet nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának. Forma-1, Silverstone: Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a második szabadedzésen.