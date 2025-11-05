Keresés

Légi katasztrófa történt Kentuckyban

2025. november 05., szerda 08:21 | MTI
áldozatok légi katasztrófa Kentucky

Többen meghaltak, amikor kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében kedden.

  • Légi katasztrófa történt Kentuckyban

A beszámolók alapján a Honolulu felé induló repülőgépet felszállás közben érte a szerencsétlenség. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsérültek.

A UPS csomagküldő vállalat repülőgépének fedélzetén hárman utaztak, közülük mindenki meghalt.

Andy Beshear, Kentucky állam kormányzója közleményben erősítette meg a légikatasztrófa tényét és egyben közölte, hogy a baleset helyszínének közelében működő autóalkatrész kereskedés két dolgozója is eltűnt.

A szerencsétlenség részleteit a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB).

Fotó: Füst gomolyog, miután kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében 2025. november 4-én. MTI/AP/Jon Cherry

 

