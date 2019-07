Légi csapásokat hajtott végre az egyiptomi légierő a Sínai-félszigeten

Kásler Miklós miniszer közölte: a jövő évi költségvetés középpontjában a családok állnak, a kormány 2010 óta megduplázta a családok támogatását, és ezen támogatások a GDP 4,6 százalékát teszik ki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó területek mindegyikére több forrás jut jövőre - mondta az emberi erőforrások minisztere. Július elseje óta már 12 ezernél is több család igényelte a babaváró támogatást, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását vagy a kibővített jelzáloghitel-elengedés lehetőségét - jelentette be Novák Katalin. Fontos, hogy a fiatal korosztály meg tudja magát erősíteni közösségében, magyarságában és kereszténységében - mondta Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. A belügyminisztérium beszámolója alapján dönt a kormány arról, hogy meghosszabbítják-e a migrációs veszélyhelyzetet - közölte Hollik István kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorban. Kilép az ellenzéki összefogásból Törökbálinton az MSZP - erről a lakókat szórólapon értesítette a szocialisták helyi szervezetének elnöke. Közel 190 millió forintos beruházás nyomán megújult pszichiátriai gondozót és orvosi rendelőket avattak Csepelen. A matematikán kívül szinte minden tantárgyból jobb eredménnyel zárult az idei érettségi, mint a tavalyi - írja a Magyar Nemzet az Oktatási Hivatal honlapján elérhető adatokra hivatkozva. Több mint 691 milliárd forintot már eljuttattak a kedvezményezettekhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program csaknem ezermilliárd forintos keretéből – közölte Vitályos Eszter államtitkár. Egy friss tanulmány szerint az úzvölgyi temetőben eltemetett, románnak tekintett katonák közül több nem szolgált a román hadseregben, így a dokumentum a magyar fél igazát támasztja alá - mondta el Pászkán Zsolt Románia-szakértő. Varga Judit megerősítette: a külső határok védelme, valamint a polgárok szabadsága és biztonsága is része az Európai Tanács stratégiai tervezetének. Naponta 11 keresztényt ölnek meg a világon hite miatt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, a vallásszabadság előmozdításáról tartott második konferencián. Oroszország konstruktív részvétele nélkül nem oldhatók meg a nemzetközi problémák - jelentette ki Heiko Maas német külügyminiszter. Legkevesebb 12-en meghaltak és több mint 80-an megsebesültek a radikális iszlamista tálibok által a dél-afganisztáni Kandahár városában elkövetett merényletben. Több mint duplájára emelkedett a Líbiából Tunéziába érkező migránsok száma idén január és június között, az előző év azonos időszakához viszonyítva - közölte a Tunéziai Gazdasági és Szociális Jogok Fóruma. Huszonhat embercsempészt és 2760 illegális bevándorlót fogtak el a június 28. és július 8. között lefolytatott Joint Action Days „Danube” nevű művelet során - közölte az osztrák szövetségi bűnügyi hivatal. Az Európai Bizottság a Törökországban tartózkodó menekültek és az őket befogadó helyi közösségek szükségleteinek támogatására 2016-ban megítélt 6 milliárd eurós forrás következő, 1,41 milliárd eurós részletének folyósításáról döntött. Egészségügyi dolgozókat és egy tolmácsot vettek őrizetbe a görög hatóságok, mert hamis orvosi igazolásokkal akadályozták meg migránsok kitoloncolását - a gyanúsítottakat csalással, zsarolással, szolgálati mulasztással és bűnszervezeti tagsággal vádolják. Lemondott Ramush Haradinaj koszovói kormányfő, mert az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett feltételezett háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság gyanúsítottként idézte be. A hágai legfelsőbb bíróság közölte: részben Hollandia is felelős az 1995-ös srebrenicai mészárlásért - a törvényszék szerint a holland katonáknak nem lett volna szabad átadniuk a bázisukon menedéket kereső 300 bosnyák férfit a szerb erőknek. Tüntetők közé hajtott autójával egy férfi Brazíliában - egy ember meghalt. Robbanás történt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány egyik gázüzemében - többen megsérültek. Egyéves feltételes szabadágvesztésre, fejenként 100 ezer korona (1,3 millió forint) pénzbüntetésre ítélte és öt évre kitiltotta Csehországból a prágai belvárosi bíróság azt a két német turistát, aki néhány napja festékszóróval graffitit mázolt. Bangladesben több százezer embernek kellett elhagynia otthonát az árvizek miatt. 5,1-es erősségű rövid ideig tartó földrengés rázta meg Athén környékét. A jövő héten ismét hőhullám érheti el Nyugat-Európát - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség D. Csaba szerb-magyar kettős állampolgár ellen. Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt tíz év fegyházra, illetve két és fél év börtönre ítéltek azt a két fogvatartottat, akik 2017-ben áramot vezettek zárkájuk ajtajába. Milliárdos csalás miatt vádat emeltek egy bűnszervezet tagjai ellen Kecskeméten. Traktorral felborult és meghalt egy férfi a Tolna megyei Alsópélpusztán. Nyilvános ülést tart július végén a Kúria a dunai hajóbaleset miatt meggyanúsított hajóskapitány óvadékának, illetve bűnügyi felügyeletének törvényessége ügyében. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. A magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes, 23:5-ös győzelmet aratott a dél-afrikai csapat felett a dél-koreai Kvangdzsuban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportküzdelmein. A kardozó Szatmári András ezüstérmet nyert a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. Rasovszky Kristóf feladta a küzdelmet a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyében a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokságon. Varga Csaba, a Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar hegymászója felért a 8080 méteres Hidden Peak csúcsára. Az olasz élvonalbeli Pallacanestro Reggianában folytatja pályafutását Vojvoda Dávid válogatott kosárlabdázó.