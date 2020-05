Legalább egy ember túlélte a pakisztáni repülőszerencsétlenséget

A kulcs a fegyelem és az összefogás volt - így összegezte a járvány elleni védekezést a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor szerint a baloldalt leszámítva mindenki összefogott. A kormányfő kijelentette: a járvány kezelésében történelmi érdemei vannak Kásler Miklósnak, aki már akkor összehívta a szakembereket, amikor az unió még arról beszélt, hogy nincsen semmi baj - ezért sikerült elkerülni a tömeges fertőzési szakaszt. 3678-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, ezzel 476 főre emelkedett az elhunytak száma, 1587-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 44%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 48%-a budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 483 fő igényel kórházi kezelést, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen. A kormány az első pillanattól kezdve védte a munkahelyeket, ezért számos könnyítést hozott a vállalkozások és a dolgozók számára - mondta az adóügyekért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Izer Norbert hangsúlyozta: 26 szakma több mint 150 ezer katás vállalkozója például négyhavi adómentességet kapott, amely mintegy 26 milliárd forintos segítséget jelent, de a nagyobb cégekre is gondoltak. Karácsony Gergely ismét nem mond igazat, nem minden fővárosi döntésről egyeztetett a frakcióvezetőkkel - áll a Fidesz közleményében. Azt írták: bár a főpolgármester azt állítja, hogy minden kérdésben egyeztetést kezdeményez, a Fidesz-frakció több mint 20 előterjesztésről csak a meghozott döntés után értesült. A fenntartó Karácsony Gergelyé a felelősség a Pesti úti idősotthonban történtek miatt - mondta a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója a Magyar Nemzetnek. Bodnár Attila elmondta: a főpolgármester takarékosság címén leépítette a dolgozói létszámot, így a kollektíva képtelen ellátni az idős gondozottakat. Az egyik dolgozótól kapthatták el a koronavírust a Pesti úti idősotthon lakói - írja a Ripost. A lapnak több ápoló is azt mondta, hogy az egyik mentálhigiénés szakembernek lázasan, köhögve is dolgoznia kellett, mert nem volt más, aki ellássa a munkáját. A Fidesz szerint a baloldal a koronavírus-járvány kezdete óta akadályozza a védekezést. A nagyobbik kormánypárt Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő nyilatkozatára reagált így közleményben. Soron kívüli tájékoztatást kér Karácsony Gergely főpolgármestertől a Széchenyi lánchíd felújításáról Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára. A koronavírus-járvány egészségügyi következményeinek kezelése mellett a gazdasági hatások kezelését nevezte a legfontosabb feladatnak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az országban elsőként a székesfehérvári mentőállomásnál alakították ki azt a professzionális garázs- és konténeregységet, ahol a mentőautókat kívül-belül fertőtlenítik és töltik fel védőfelszereléssel. A Szegedi Tudományegyetem 840 millió forint értékben kapott és kap védekezéshez szükséges eszközöket a koronavírus-járványban. Jelasity Radovánt, az Erste Bank elnök-vezérigazgatóját választotta meg a Magyar Bankszövetség elnökének. A magyar bankrendszer stabil, a veszélyhelyzet idején is akadálytalanul működött - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter videoüzenetében, amellyel a Magyar Bankszövetség tisztújító ülését köszöntötte. Júniusban kezdődhet a 3,85 milliárd forintos keretösszeggel gazdálkodó Zöld nemzeti bajnokok program előminősítése - közölte György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. Megoldhatatlan feladat elé állítja a gazdákat az Európai Bizottság Termőföldtől az asztalig és a Biodiverzitás stratégiája: nem teremtenek lehetőséget a gazdáknak, és az európai mezőgazdaság jövőjét fenyegetik - mondta Nagy István agrárminiszter. Drasztikusan megnőtt az igény a bölcsődékre és az óvodákra az elmúlt napokban, a bölcsődés korúak mintegy 15 százaléka, az óvodásokkal együtt a gyerekek több mint 10 százaléka járt ügyeletre - közölte Novák Katalin államtitkár. A járványhelyzet ellenére zavartalanul folytatódik, és hamarosan a végső, azaz a harmadik üteméhez érkezik a Zalazone zalaegerszegi járműipari tesztpálya építése - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az agrárkamara több áruházi beszállítótól úgy értesült, hogy egyes áruházláncok a veszélyhelyzet idején fizetendő kiskereskedelmi különadót a beszerzési árak letörésével akarják ellensúlyozni, ami tisztességtelen forgalmazói magatartás - közölte a NAK. Operatív törzs: Mától változtak az Ausztria felőli belépés szabályai, nem kerül hatósági házi karanténba az a magyar vagy osztrák állampolgár, akinek 4 napnál nem régebbi negatív koronavírustesztje van. Megfelelően járt el a magyar kormány, amikor a koronavírus-járvány miatt veszélyhelyzetet rendelt el - közölte Hidvéghi Balázs a Deutsche Welle aktuálpolitikai vitaműsorában. A Fidesz európai parlamenti képviselője kiemelte, a jogállamiság jól működik Magyarországon. Az igazságszolgáltatás és a sajtó kapcsán pedig megjegyezte, azok demokratikusan működnek Magyarországon. Két hónap alatt több mint 403 ezer munkahely szűnt meg Romániában a munkaügyi minisztérium által közölt statisztika szerint. Az osztrák kormány 300 millió eurós segélycsomaggal támogatja a tömegközlekedést - jelentette be Leonore Gewessler környezetvédelmi miniszter és Gernot Blümel pénzügyminiszter. A világban 5 106 686-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 333 001, a gyógyultaké pedig 1 951 459 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Negatív koronavírusteszt és karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Szerbiába mától a hazai és a külföldi állampolgárok is, Észak-Macedónia az átfertőződések megakadályozása érdekében teljes kijárási tilalmat rendelne el a hétvégi iszlám ünnep miatt. Horvátországnak érdeke, hogy újraindítsa a turizmust, de az is érdeke, hogy akik idejönnek, egészségesek maradjanak - mondta Davor Bozinovic belügyminiszter. Fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon Európában. Május 29-től megnyílik a horvát-magyar határ, június 3-án Olaszország is megnyitja határait az uniós állampolgárok előtt, június közepétől Görögország is fogadja a turistákat. Jövő hétfőtől Madrid és Barcelona is a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhítésének újabb szakaszába léphet, és ezzel felzárkózhat az ország többi részéhez - jelentette be Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter. Június 8-ától kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek - jelentette be a brit belügyminiszter. Priti Patel közölte, hogy a rendelkezés megsértőinek ezer font (390 ezer forint) pénzbírságot kell fizetniük. Oroszországban a járványhelyzet stabilizálódott, de ősszel a Covid-19 új hulláma jelentkezhet - figyelmeztetett az orosz elnök. Vlagyimir Putyin szerint az az országnak fel kell készülnie erre a forgatókönyvre és tartalékokat kell képeznie kórházi kapacitásból erre az október végi, novemberi időszakra. Oroszország kész tárgyalni a Nyitott Égbolt szerződéssel kapcsolatban felmerült kifogásokról, de nem a Washington által diktált feltételek alapján - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Egy sebesültet követelt egy terrorista akció az egyesült államokbeli Corpus Christiben - közölte az FBI. Legkevesebb százan voltak annak a gépnek a fedélzetén, amely nem sokkal a landolás előtt lakónegyedre zuhant a pakisztáni Karacsiban. A szerencsétlenséget senki nem élte túl. Három embert hallgatnak ki gyanúsítottként a belvárosi kettős gyilkossággal összefüggésben: egy 18 éves fiatalt több emberen elkövetett emberölés, két társát pedig felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt. NIF: Hamarosan elkészül a Tiszafüred-Poroszló között épülő kerékpárút, a kerékpárosok várhatóan a turistaszezon kezdetétől, június közepétől vehetik birtokba. BKK: Szombattól újabb 62 villamoskocsin lehet kerékpárt szállítani a budai fonódó villamoshálózaton. Vasárnaptól korlátozások lesznek az M1-es autópálya több szakaszán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Erdély Csanád találatát választották a szurkolók az osztrák jégkorongligában az év góljának. Babos Tímea, Drahota-Szabó Dorka és Nagy Péter győzelmével kezdődött meg ma a vasárnapig tartó tenisz Budapest Kupa csapatverseny.