Legalább 30 ezer dolláros fizetést várnak el párjuktól az amerikaiak

Háromból egy pár azonban a házasságkötés utánig vár a fontos pénzügyi témák megbeszélésével, és éppen a fizetés a legfontosabb téma, amiről általában elmulasztják az eszmecserét - írja a Világgazdaság.

A felmérés arra is kitért, hogy a leggyakoribb pénzügyi problémákat a személyi kölcsönök és hitelkártya-adósságok képezik.

A The Knot portál 2022-es felmérése szerint pedig a pénzügyekről való titkolózás vagy a pénzköltéssel kapcsolatos őszintétlenség az egyik legnagyobb probléma egy kapcsolatban.

A Western & Southern Financial Group januári felmérése is arra jutott, hogy a három legfontosabb pénzügyi ok, ami a párkapcsolati vitákat kiváltja, a költekezési szokások, a befektetések és a fizetés.

Ennek ellenére a felmérés szerint a házaspárok mindössze 13 százaléka beszélt a randevú első hónapjában a fizetéséről, és mindössze 6 százalékuk említette költési szokásait és adósságát.

Egy másik tanulmány szerint ugyanakkor maga a randevúzás okozza sokszor az anyagi problémákat. Az ezredforduló környékén születettek majdnem negyede azért adósodott el, hogy fizetni tudja a randizást, egytizedükkel pedig már az is előfordult, hogy a hitelkártyájukat elutasították egy találka alkalmával.

