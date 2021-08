Lecsapott az Ida hurrikán Louisiana partjaira

Csak erős nemzeti identitással lehet megmaradni a birodalmak szorításában - hangsúlyozta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a mohácsi csata évfordulóján. Szeptember elsejétől petíciót indít a Fidesz Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! címmel - jelentette be a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Kossuth Rádióban. Kocsis Máté elmondta: ezzel arra kívánják emlékeztetni az embereket, hogy akik hatalomra akarnak kerülni, ugyanazok akik 2002 és 2010 között tönkretették az országot. Heves vita robbant ki Dömötör Csaba és a szocialista Ujhelyi István között a Tranziton. Az MSZP EP-képviselője azzal vádolta a kormányt hogy agresszív stílust visz a politikába. A Miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára emlékeztette vitapartnerét: az MSZP kormányzása idején lőttek az emberekre gumilövedékkel. Az ellenzék ki fogja söpörni a hatalomból a Karmelita Kolostorban ülő brigádot - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt budapesti kongresszusán. Leszámolást ígért Dobrev Klára, ha kormányra kerülnek. A DK miniszterelnök-jelöltje azzal fenyegetőzött, hogy felszámolják az Orbán-rendszert, amit csak úgy tudnak elérni, ha az államigazgatásban és a közigazgatásban is tisztogatásba kezdenek. Nem újdonság a fenyegetőzés Gyurcsány Ferenc politikájában, ezzel próbálja elfedni az érdemi mondanivaló hiányát - reagált a KDNP frakciószóvivője a DK kongresszusán elhangzottakra. Nacsa Lőrinc közölte: a baloldalon a fenyegetés következik, amikor a megalapozott politikai állítások elfogynak, ez azt jelenti, hogy nem a választók felé kívánnak beszélni, a választók felé nincs üzenetük. A kisebbségi sors immár nemcsak az európai nemzeti kisebbségeket, hanem az európai többségi nemzeteket is fenyegeti - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Marosvásárhelyen. Az Egyesült Államok katonai csapást hajtott végre az afgán fővárosban, amely az Iszlám Állam feltételezett harcosai ellen irányult - közölte két amerikai illetékes a Reuters brit hírügynökséggel. Tálib illetékesek szerint a Kabulban végrehajtott amerikai katonai csapás egy öngyilkos merénylő gépkocsija ellen irányult, aki támadást akart intézni a kabuli nemzetközi repülőtér ellen. A tálibok engedélyezik, hogy a külföldiek és az utazási engedélyével rendelkező afgán állampolgárok elhagyják Afganisztánt - közölte Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Több mint ezer civil vár még arra, hogy a kabuli repülőtérről légi úton kimenekítsék Afganisztánból, miközben az amerikai erők evakuációs művelete a végső szakaszába lépett - közölte a Reuters hírügynökség. Joe Biden elnök arra készül, hogy augusztus 31-i határidővel hazarendelje Kabulból az amerikai diplomáciai képviselet minden tagját. Emmanuel Macron francia elnök közölte: Franciaország és Nagy-Britannia egy ENSZ ellenőrzésű biztonsági zóna kabuli kijelölésére tesz határozati javaslatot a világszervezet vezetője által összehívott rendkívüli tanácskozáson. Legkevesebb 30 katona meghalt, sokan megsebesültek Jemen déli részén, miután rakéta- és dróntámadás érte a jemeni hadsereg légi támaszpontját. A koronavírus-fertőzöttek száma 216 millió, a halálos áldozatoké 4,5 millió a világon. Szicíliában augusztus 30-tól újra bevezetik a nyár elején feloldott szigorításokat, miután a delta variáns terjedésével megteltek betegekkel a kórházak. Az intenzív osztályok telítettsége miatt a brüsszeli kórházak más régiók egészségügyi intézményeibe szállíthatják át a koronavírussal fertőzött betegeket; a vírus okozta szövődményekben elhunytak száma 83 százalékkal emelkedett. Több mint két hónap után ismét meghaladta az ezret az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a németországi kórházak intenzív osztályain. Csak a be nem oltottakra vonatkozó zárlatot tervez bevezetni a németországi Baden-Württemberg tartomány kormánya az koronavírusos megbetegedések növekedése esetén - írja a Bild. Továbbra sem kell védettségi igazolvány a Szlovénián átutazó külföldieknek - közölte a helyi sajtó. Mintegy félszáz, emberekkel teli csónak érkezett augusztus utolsó hétvégéjén Lampedusa szigetére, ahol a tábor zsúfoltsága miatt a hatóságok egészségügyi és biztonsági veszélytől tartanak. Ankara „már nem bír el további migrációs terhet” - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Románia, Bulgária, Horvátország és az Európai Unión kívüli Szerbia schengeni övezeti csatlakozását sürgette a Pravo című lapnak adott interjúban a cseh miniszterelnök. Andrej Babiš abszurdnak nevezte, hogy miközben a migránsok többsége tengeren érkezik, olyan országok, amelyek a Fekete-, illetve az Adriai-tenger európai partszakaszait ellenőrzik, nem részei Schengennek. Orbán Viktor volt az egyetlen, aki megvédte a schengeni határokat a migránsok ellen épített kerítés megépítésével - hangsúlyozta a cseh miniszterelnök. Sikeresen elindult a Nemzetközi Űrállomásra az amerikai SpaceX vállalat teherűrhajója, a Dragon. Zátonyra futott egy személyszállító katamarán a spanyolországi Ibiza szigeténél, a hajón tartózkodók közül 25-en megsérültek. Nem sikerült eloltani a bozót- és erdőtüzeket Bolívia délkeleti részén. Santa Cruzban augusztus eleje óta már 600 ezer hektárnyi növényzet égett le. Négyes fokozatúra erősödött az Egyesült Államok déli partvidékéhez közeledő Ida hurrikán. Sokfelé esős, zivataros idővel kezdődik a hét - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzésében. Hétfőtől utóidényi menetrend szerint közlekednek a személyhajók és a kompok a Balatonon - közölte a Balatoni Hajózási Zrt. A terveknek megfelelően augusztus végére befejeződtek a Deák Ferenc híd északi hidjának teljes lezárásával járó javítási és megerősítési munkák - tájékoztatott az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Illés Fanni aranyérmet szerzett 100 méteres mellúszásban a tokiói paralimpián. Aranyérmet szerzett az asztaliteniszező Pálos Péter a paralimpián. Bronzérmet nyert a magyar női tőrcsapat a paralimpián. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Magyarország - Olaszország 2:1 Labdarúgó NB I: Gyirmót FC Győr - Puskás Akadémia FC 0:1; Paksi FC - Újpest FC 2:1 Férfi kézilabda Európa-liga selejtező, első mérkőzés: Balatonfüredi KSE - HK Malmö (svéd) 27:25 A férfik között Jenkei Péter, a nők versenyében Szabó Nóra nyerte a 36. Wizz Air Budapest Félmaraton futóversenyt. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat, amelyet a heves esőzés és az erős szél miatt el sem tudtak indítani.