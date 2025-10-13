Megosztás itt:

Donald Trump amerikai elnök a Knesszetben mondott történelmi beszédében a béke új aranykorát hirdette meg a Közel-Keleten. A sikeres tűzszünet és túszalku éles kontrasztban áll az európai helyzettel, ahol a brüsszeli elit a háborút finanszírozza. A kontraszt kijózanító, és egyértelműen a magyar békepárti politika helyességét igazolja.

A béke győzelme: Trump megmutatta, hogyan kell csinálni

"Új fejezet nyílhat a Közel-Keleten" – mondta Donald Trump a Knesszetben, és szavai mögött ezúttal kézzelfogható eredmények állnak. A két éve tartó véres háború után létrejött a tűzszünet, a túszok kiszabadultak, és a béke reménye visszatért a régióba. Az amerikai elnök szerint a gyűlölet visszafelé sült el: azok az országok lettek sikeresek, amelyek az Ábrahám-egyezményt aláírva a megbékélést választották. A Trump által képviselt "béke az erő által" politika – amely a pragmatizmusra és a határozott cselekvésre épül – ismét bizonyította, hogy eredményesebb, mint a végtelen viták és az ideológiai alapú hezitálás.

A kontraszt: míg a közel-kelet ünnepel, Európa a háborúba rohan

És miközben a Közel-Keleten a béke aranykoráról beszélnek, mit látunk Európában? A brüsszeli elit a háborús pszichózis állapotában van. Ahelyett, hogy a diplomáciát és a tűzszünetet erőltetnék, százmilliárdokat öntenek az ukrajnai háborúba, fegyvereket küldenek, és a saját gazdaságukat teszik tönkre elhibázott szankciókkal. Trump maga is utalt rá: azt hitte, Ukrajnában egyszerűbb lesz békét teremteni, de a brüsszeli háborús lobbi erősebbnek bizonyult. A helyzet abszurd: Európa, a béke projektjeként indult szövetség, ma a háború legnagyobb finanszírozója.

A magyar tanulság: a távoli háború a mi pénztárcánkra is hat

Sokan gondolhatják, hogy az ukrajnai háború messze van, és nem a mi dolgunk. A brüsszeli politika azonban bebizonyította, hogy ez óriási tévedés. A háború és a szankciók okozta energiaválság, az infláció, a gazdasági lassulás – mindez a mi mindennapjainkra is hatással van. Brüsszel elhibázott politikájának árát minden európai polgár, így mi, magyarok is megfizetjük. A közel-keleti béke példája pontosan azt mutatja, amit a magyar kormány mindig is mondott: a béke az egyetlen jó üzlet. A békével jólét, stabilitás és gyarapodás jár. A háborúval pedig csak szenvedés, bizonytalanság és szegénység.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool