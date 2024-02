Lebukott az Action for Democracy, vezetői azonban továbbra is hallgatnak

Megosztás itt:

Hetek óta elérhetetlenek a Mandiner számára az Action for Democracy (A4D) vezetői, akiket az X-en, a MagaBabe profilon megjelent videókkal kapcsolatban keresték számos alkalommal. A felvételeken az A4D prominensei egyebek mellett arról beszélnek, hogy Soros Györgytől érkezett a szervezethez az a mintegy 4 milliárd forint, amellyel a 2022-es országgyűlési választás eredményét próbálták külföldről befolyásolni. A videókon több egyéb olyan aggályos körülményre is fény derült, amelyek arra utalnak, hogy a nagyszabású beavatkozási kísérletek az amerikai demokrata párti vezetéssel egyeztetve történtek.

Korányi Dávidtól, az A4D ügyvezetőjétől például azt szerették volna megtudni, hogy pontosan mire utalt azzal a kijelentésével, hogy Soros György nevét és szerepét azért titkolták a mikroadományokról szóló magyarázataikkal, hogy ne lehessen őket azzal vádolni, hogy valójában az üzleti érdekeik előmozdításán dolgoznak a demokratikus elvek és értékek képviseletének leple mögött. Megkérdezték, hogy pontosan milyen üzleti tevékenységet vagy érdekeltséget emlegetett, ám

semmilyen válasz nem érkezett. Ahogy arra sem, hogy mikor egyeztetett utoljára a tőzsdespekulánssal, s hogy utóbbi miként kommentálta az őt leleplező videókat.

Kati Marton, az A4D kuratóriumi elnöke – akit Korányi az egyik videón a szervezet másik vezetőjének nevezett – a lengyelországi aknamunkájukról beszélt részletesebben. Például elmondta, úgy kívánta hatékonyabbá tenni az ottani fellépésüket, hogy közvetlenül Mark Brzezinski varsói amerikai nagykövettel egyeztetett. Tőle azt kérdezte a lap, hogy milyen kapcsolatban áll az USA lengyelországi nagykövetével és pontosan miként működtek együtt a lengyel ellenzék megsegítésében. Valamint, hogy milyen felhatalmazás alapján működtek együtt a Biden-adminisztráció tisztségviselőivel szuverén országok belpolitikájának a befolyásolására.

Arról már a Tűzfalcsoport számolt be, hogy egyik napról a másikra eltűnt az Action for Democracy honlapja. Bő egy héttel azután, hogy X MagaBabe-csatornáján közzétett videóban az amerikai civil szervezet körüli tanácsadók és maga Korányi Dávid is sok őszinte vallomást tett a valós működésükről, eltűnt a most már kiderült hazugságoktól hemzsegő honlapjuk.