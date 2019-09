Leállítják a támadásokat a Húszik, Amerika mégis katonákat küld Szaúd-Arábiába

Az Aramco állami olajvállalat 2 fontos létesítményét még egy hete érte légicsapás. Az akció miatt a sivatagi királyság olajfinomító kapacitása átmenetileg kevesebb mint a felére csökkent. Ez nagy mértékben megemelte az olaj árát, ami a világgazdaságra is komoly hatást gyakorolt, jelentősen drágultak az üzemanyagok. A támadást drónokkal és cirkáló rakétákkal hajtották végre a jemeni kormányellenes lázadók. A húszik azért vették célba a létesítményeket, mert Rijád évek óta bombázza az Irán támogatását élvező milicistákat.

Bár a Szaúd-Arábia vezette nemzetközi koalíció pénteken újabb katonai akciót hajtott végre a húszik ellen, a kisebbség úgy döntött, felhagy a válaszcsapásokkal. A hírt a legfelsőbb politikai tanács elnöke jelentette be.

Mahdi al-Masat ugyanakkor azt is hozzátette, ha Szaúd-Arábia továbbra is a háborúzni akar, abban az esetben a húszik is folytatják akcióikat.

Nem sokkal a bejjelentés után az Egyesült Államok védelmi minisztériuma arról tájékoztatott, hogy Washington az eddiginél is nagyobb segítséget nyújt majd Szaúd-Arábiának.

A jemeni húszik évek óta küzdenek a politikai vezetés ellen, és rendszeresen válaszcsapásokkal torolják meg a sivatagi királyság támadásait. Azt szeretnék elérni, hogy Szaúd-Arábia adja át nekik a száműzetésbe vonult Abbed Hádi elnököt.

Hír TV