Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 09. Vasárnap Tivadar napja
Jelenleg a TV-ben:

Ez történt Budapesten

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek

2025. november 09., vasárnap 14:33 | MTI
diplomácia Szergej Lavrov USA Oroszország Háború Ukrajnában

Lehetetlen az ukrajnai konfliktust lezárni a kiváltó okok megszüntetése és az orosz érdekek figyelembe vétele nélkül - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter vasárnap a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva.

  • Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek

Lavrov szerint Oroszország jelenleg annak a megerősítését várja az Egyesült Államoktól, hogy az anchorage-i megállapodások továbbra is érvényesek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy annak ellenére, hogy ezek - lényegében - kompromisszumos jellegűek, Oroszország nem mondott le és nem fog lemondani le a számára alapvető fontosságú kérdésekről.

"Az amerikaiak ezt megértik. Senki sem vonja kétségbe Oroszország területi integritását és a Krím, a Donyec-medence és Novorosszija lakosainak döntését, akik a 2014-es és 2022-es népszavazásokon sorsdöntő döntést hoztak a történelmi hazájukkal való újraegyesülésről.

Ne feledkezzünk meg a konfliktus kiváltó okainak megszüntetéséről sem"

- nyilatkozott.

Az orosz diplomácia vezetője szerint az augusztus 15-én Alaszkában megtartott orosz-amerikai csúcstalálkozón elért megállapodások Ukrajnával kapcsolatban a tisztességes és tartós rendezés feltételein alapulnak, amelyeket, mint mondta, Vlagyimir Putyin elnök még 2024 júniusában fogalmazott meg az orosz külügyminisztériumban. Közölte, hogy az Alaszkában elért megállapodásokban figyelembe vették azokat a javaslatokat is, amelyeket nem sokkal Anchorage előtt Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja adott át Moszkvának.

Lavrov azt mondta, hogy Anchorage-ben az amerikaiak arról biztosították az orosz felet, hogy el tudják érni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ne akadályozza a béke elérését.

"Úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben bizonyos nehézségek merültek fel.

Ezenkívül, amennyire tudjuk, Brüsszel és London megpróbálja rávenni Washingtont arra, hogy mondjon le a válság politikai-diplomáciai úton történő rendezésének szándékáról, és maradéktalanul csatlakozzon az Oroszországra gyakorolt katonai nyomásgyakorláshoz,

vagyis véglegesen csatlakozzon a +háborús párthoz+"

- hangoztatta.

Lavrov ismételten kemény választ helyezett kilátásba arra az esetre, ha az uniós országok a befagyasztott orosz kintlévőségeket Kijev megsegítésére fordítanák. Kijelentette, hogy

Moszkva ezt csalásnak és rablásnak fogja tekinteni, mert nem létezik legális módszer az orosz eszközök elvonására.

Arra figyelmeztetett, hogy az orosz tartalékok elkobzása amellett, hogy nem fogja megmenteni Kijevet, komoly reputációs kockázatokat is hordoz az euróövezet mint a gazdasági tevékenységi terület számára.

"Oroszország a viszonosság elvének megfelelően, nemzeti érdekeiből és a nekünk okozott kár megtérítésének szükségességéből kiindulva meg fogja adni a megfelelő választ minden rablásra.

Brüsszelben és más nyugati fővárosokban még meggondolhatják magukat, és lemondhatnak a tervezett kalandról" - mondta.

Közölte, hogy Moszkva eddig nem kapott érdemi választ Washingtonból arra a javaslatára, hogy a 2026. február 5-i lejárta után is tartsák magukat a felek még egy évig a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról szóló Új START szerződésben előírt korlátozáshoz. Diplomáciai csatornákon keresztül az a tájékoztatás érkezett, hogy "a kérdést vizsgálják".

"Az egyetlen dolog, amire szükség van (az egyezmény betartásának meghosszabbításához), az a viszonosság az Egyesült Államok részéről:

csak akkor és addig fogjuk betartani az önkéntes korlátozásokat, amíg a másik fél is betartja őket.

Természetesen, ha az amerikaiaknak kérdéseik vannak, azokat bármikor feltehetik nekünk" - hangoztatta Lavrov, kifejezve reményét, hogy az amerikai válasz pozitív lesz.

A kétoldalú viszonyról szólva elmondta, hogy a Trump-kormány megérkezésével Moszkva úgy érezte, hogy Washington kész újra felvenni a párbeszédet, ami, mint mondta "folyamatban van, de nem olyan gyorsan, ahogy szeretnénk". Emlékeztetett rá, hogy a felek tavasszal két fordulóban konzultációkat folytattak, és több megállapodást kötöttek a diplomáciai képviseletek munkakörülményeinek javításáról.

"Részünkről fontosnak tartjuk, hogy a párbeszéd ne korlátozódjon pusztán a diplomáciai képviseletek problémáira.

Fontos áttérni olyan kérdésekre, mint a közvetlen légi összeköttetés létrehozása és az orosz diplomáciai tulajdon visszaszolgáltatása, amelyet Barack Obama 2016 decemberében, három héttel Donald Trump első beiktatása előtt jogsértő módon elvett tőlünk" - hangoztatta.

Emlékeztetett rá, hogy Michael Flynn, aki még csak várományosa volt a nemzetbiztonsági tanácsadói posztnak, felhívta a washingtoni orosz nagykövetet, és a leendő amerikai elnök nevében arra kérte Moszkvát, hogy ne reagáljon élesen a távozó demokrata kormányzat provokációira: mondván, hogy ha az új csapat beköltözik a Fehér Házba, mindent el fog rendezni.

"Egyelőre várunk. Az amerikai félnek átadtuk a diplomáciai ingatlanokra és a légi közlekedésre vonatkozó javaslatokat.

Jelenleg munkakapcsolatfelvételek történnek a párbeszéd folytatásának lehetőségéről"

- fogalmazott az orosz diplomácia vezetője.

Azt mondta, hogy amerikai hivatali partnerével, Marco Rubióval együtt megérti a rendszeres kommunikáció szükségességét, a felek telefonon tartják a kapcsolatot, és szükség esetén készek a személyes találkozókra is.

 

További híreink

Így néz ki most a Fátyol-vízesés – sokkoló felvételek a Szalajka-völgyből – videó

Évi 3 milliárd már nem elég – Mutatjuk, mennyit ér valójában Szoboszlai Dominik

Rohamosan rontja a memóriád ez a rossz szokás

Hátrasorolták a Ferencvárost, Robbie Keane csapatára nagy balszerencse várhat + videó

Elképesztő link kering a világhálón: Mindenki megnézheti ki a tiszás a közelében

Mindenki megkeresheti, ki a Tiszás az utcájában vagy a falujában

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Messi két góllal és két gólpasszal segítette első playoffsikeréhez az Inter Miamit

Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor program új felhívására

További híreink

Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor program új felhívására

Kiskamasz lányokra vetette ki hálóját egy középkorú férfi

Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
2
Nemcsak a Tisza Világot letöltők személyes adatai szivároghattak ki az internetre + videó
3
Nincs több sorban állás? Itt az új „ömlesztős” automata, ami percenként 100 palackot nyel el
4
Alig van túlélője egy malajziai hajószerencsétlenségnek
5
Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
6
Felvértezve mehet Orbán Viktor Brüsszelbe + videó
7
Droghálózatot számoltak fel a rendőrök idehaza
8
Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó
9
A magyar delegáció jóval túlteljesítette a minimálisan kitűzött célt Washingtonban
10
Az olasz baloldal szerint Európát akarja megosztani Donald Trump a Magyarországnak adott mentességgel + videó

Legfrissebb híreink

Megemlékeztek Londonban a brit háborús halottakról

Megemlékeztek Londonban a brit háborús halottakról

 A több mint egy évszázadra visszanyúló hagyománynak megfelelően gyászünnepséggel emlékeztek meg vasárnap Londonban az első világháború és az azóta eltelt évtizedek konfliktusainak brit katonaáldozatairól.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Földrengés és cunamiriadó Japánban

Földrengés és cunamiriadó Japánban

 Helyi idő szerint vasárnap este erős földrengés sújtotta Japán északi régióit. A japán meteorológiai szolgálat közlése szerint a fő rengést további utórezgések követték. A szakhatóságok a földmozgás következtében azonnal cunamiriadót adtak ki, és felszólították a lakosságot a tengerparti területek elhagyására.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!