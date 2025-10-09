Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov

Megosztás itt:

"Jelenleg az Európai Unióban - elnézést, hogy eszembe jutott ez a szervezet - be akarják vezetni a (többségi) szavazás elvét: azt, hogy sorsdöntő kérdésekben (nem egyhangú, hanem többségi) szavazással hozzanak döntéseket. A háború és a béke kérdéseiben.

Meg akarják fosztani az Európai Unió tagjait a vétójogtól, elsősorban az olyan országokat, mint Magyarország, Szlovákia, amelyek nem háborút, hanem békét akarnak"

- nyilatkozott Lavrov.

"Ők lényegében a vétójogukkal, az álláspontjukkal nem engedik, hogy az Európai Unióból a valamikor beígért gazdasági és társadalmi +földi paradicsom+ helyett katonai gépezetet csináljanak.

Ezt Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) és más +führerek+ akarják elérni, akik aktívan irányítják az Európai Uniót" - tette hozzá.

Az orosz diplomácia vezetője szerint az állandó tagok vétójoga az ENSZ Biztonsági Tanácsában is a túlkapások megakadályozására szolgál.

"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a legfontosabb szerv. Más kérdés, hogy senkinek sem kellene visszaélnie a jogosultságaival, főleg ha az illető állandó tagja a BT-nek. A vétójogot kizárólag azért fogadták el, hogy az ENSZ ne jusson a Népszövetség sorsára, amelyben senki sem volt felelős azért, hogyan szavaz" - nyilatkozott Lavrov.