Lavina: Németország már több ezer illegális migránst küldött át Lengyelországba az év veleje óta

A lengyel határőrség előbbi esetről azt közölte, hogy az „az együttműködés alapelveit megsértve” történt meg, Németország egyoldalú döntése volt. A család Lengyelországban nyert menedékjogot, majd onnan papírok nélkül szöktek át Németországba, s ezért a németeknek joguk volt visszatoloncolni őket keleti szomszédjukhoz – csak éppen nem szó nélkül, önállóan cselekedve. A német hatóságok azzal védekeztek, hogy megpróbálták ők szabályosan visszavezetni a családot Németországba, de lengyel oldalról órákig nem kaptak választ. Donald Tusk szerint az esemény „elfogadhatatlan incidens” volt, és fel is vetette Olaf Scholznak a tegnap esti informális EU-csúcson, illetve Tomasz Siemoniak lengyel és Nancy Faeser német belügyminiszter következő megbeszélésén is téma lesz.

