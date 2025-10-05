Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 05. Vasárnap Aurél napja
Jelenleg a TV-ben:

Lovagias ügy

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Horvát hegymászók tűntek el egy lavina után

2025. október 05., vasárnap 13:32 | MTI
lavina baleset hegymászók Szlovénia

Elsodort egy lavina három horvát hegymászót Szlovéniában, a Tosc hegyen, a Júlia-Alpok középső részén - jelentette vasárnap a szlovén 24ur nevű hírportál a helyi hatóságokat idézve.

  • Horvát hegymászók tűntek el egy lavina után

A baleset után azonnal mentőakció indult, amelyben rendőrök és a Szlovén Hegyi Mentőszolgálat tagjai vesznek részt.

Az első információk szerint az eltűnt hegymászók a Vodnikov dom menedékháznál váltak le csoportjukról, és a kedvezőtlen időjárási körülmények ellenére továbbmentek a 2275 méter magas Tosc csúcs felé. Négy horvát társuk a menedékházban maradt.

A hegymászók egy szakaszon lavinát indíthattak el, amely elsodorta őket.

A keresésben a Radovljica, Bohinj és Jesenice hegyi mentőszolgálat egységei, valamint a kranji rendőrkapitányság munkatársai vesznek részt. A rossz időjárás miatt egyelőre helikoptert nem tudnak bevetni.

Szlovéniát pénteken erős hidegfront érte el, és a hóhatár egyes helyeken 800 méter tengerszint feletti magasságba esett vissza.

A meteorológiai szolgálat adatai szerint vasárnap a szlovén hegyekben Kredaricán 25, Zelenicen 19, Vogelon 17, Vrsicen 14, míg Krvavecon 11 centiméter friss hó hullott.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

További híreink

Valaki ma mocskosul gazdag lett – telitalálat volt a lottón

Jó hír érkezett Klein Dávid társáról, kiderült mi okozta a rendkívüli fájdalmakat

Most kaptuk a szörnyű hírt: borzalmas tragédia történt Magyarországon, 40 embert kellett azonnal kimenekíteni

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

Embert gázolt a metró Budapesten

Sallai főszerepben a derbin: fejbe vágták, az érthetetlen ítéletre óriási rúgással reagált

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Ijesztő pillanatok: óriásit bukott a világbajnok sztárversenyző – videó

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

További híreink

Kaszás Nikolett ismerőse tudni véli miért ölte meg magát a fiatal lány

A brutális orosz Oresnyik rakéta akár el is döntheti a háború kimenetelét

Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új milliárdosa lett Magyarországnak, ráadásul az illető nem dolgozott meg a nagykazal pénzéért
2
Nagy baleset történt az M0-áson, Törökbálintnál
3
Andrej Babiš exkluzív interjút adott a HírTV-nek + videó
4
Cseh választások: győzött az ANO, Andrej Babiš pártja + videó
5
Jó hír érkezett Klein Dávid társáról, kiderült mi okozta a rendkívüli fájdalmakat
6
Front Robert C. Castellel: Putyin szavai mögött új stratégia rajzolódik ki + videó
7
Zsolti bácsi karakterének kitalálója is megy öklöt rázni Puzsér mai tüntetésén + videó
8
Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajna több városát
9
Csatatérré vált Róma városa az erőszakos szélsőbaloldali rendbontók miatt
10
Nemzeti vágta – ma eldől, kié lesz a babérkoszorú

Legfrissebb híreink

Gázolt a 4-es metró

Gázolt a 4-es metró

Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Parlamenti választást tartanak Szíriában

Parlamenti választást tartanak Szíriában

 A szíriai tartományok többségében vasárnap megnyíltak a szavazóhelyiségek, hogy megválasszák a Bassár el-Aszad volt elnök tavaly decemberi megbuktatása óta első népi gyűlést, az egykamarás parlamentet.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!