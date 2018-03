Orbán sötét jövőképével riogatja a magyar szavazókat – címmel közöl írást a Financial Times. A lap idézi Orbán Viktor március 15-i beszédét, amelyben a miniszterelnök az Európát letaroló migráns áradatáról és a Magyarországot megdönteni kívánó háttérhatalomról beszélt. A cikk ezután a széttagozódott ellenzékről ír, majd rátér arra, hogy a Fidesz meglepő módon elveszítette a hódmezővásárhelyi polgármester-választást, ám ez nehezen lesz megismételhető a parlamenti választásokon. A cikk írója a Policy Solutions egyik munkatársával is beszélgetett, aki szerint a Fidesz ütőkártyája a migrációs kérdés, a Fidesz hívei pedig látnoki képességekkel megáldott vezetőként tekintenek Orbánra. Az írás Gyöngyösi Mártont is idézi. A jobbikos képviselő szerint az áprilisi választások tétje az, hogy Magyarország banánköztársaság lesz-e vagy demokratikus ország marad.

Orbán Viktor nagy félelme a választók kurázsijától című írásában foglalkozik Magyarországgal a Die Welt. A cikk írója szerint lefutottnak lehet tekinteni a választást, mert a közvélemény-kutatások alapján a Fidesz nagy előnnyel vezet, ugyanakkor a magas választási részvétel veszélyeztetheti Orbán Viktor kormányfő győzelmét. A hódmezővásárhelyi polgármester-választást felidézve kifejtette, hogy a Fidesz vereségének oka az volt, hogy nagymértékben emelkedett a részvételi arány, és az ellenzéki pártok megegyeztek abban, hogy mind ugyanazt a független jelöltet támogatják. A lap szerint most elkezdődött a lázas számolgatás, a Jobbik a részvételi arányt tekintve a mágikus 70 százalékról beszél, a Fidesznél pedig azt hallani, hogy 60 százalék alatti részvételi arányig minden rendben lesz.

A jobbikos Gyöngyösi Mártonnal közölt írást a jobboldali-liberális Kurier. A hibákból tanulni: A Jobbik mérsékeltebb identitást keres címmel közölt cikkben az ellenzéki politikus azt mondta a migráció valós kihívás, de a Jobbik az országot a nemzetközi szerződések betartásával védi meg és nem kívánja hiszterizálni a társadalmat. Gyöngyösi Márton a lapnak azt mondta: a Fidesz korrupt és felszámolja a demokráciát, ezért a Jobbik minden együttműködést vagy koalíciót kizárt a kormánypárttal, de a Fidesz-kollaboránsokkal megtűzdelt MSZP-vel is. A lap Gyöngyösit szembesítette egy 2012-es parlamenti felszólalásával, amikor a képviselő amellett érvelt, hogy az izraeli-magyar kettős állampolgárokat listázni kellene. A jobbikos képviselő szerint ő csak a választ kereste arra, hogy miért elfogult Magyarország Izraellel.