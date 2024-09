László András: az EP LIBE-bizottságának vitája egy újabb politikai támadás volt Magyarország ellen

A politikus közölte: a kérést a szakbizottság elutasította, a szerdai vita során a felszólalók semmilyen konkrét kifogást nem tudtak megfogalmazni a szabályozással kapcsolatban. Az európai biztos még azt is mondta, hogy jogi problémát egyelőre nem találtak - emlékeztetett László András, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy Ylva Johansson is megemlítette: nagyon kisszámú új engedély megadásáról van szó, amely szerint nincsen olyan nagyarányú beáramlás, mint amivel a nemzetközi sajtó és több nyugat-európai politikus is riogatott.

Közölte, a vita során felszólaló európai parlamenti képviselők, akik Ylva Johanssonnak, az Európai Bizottság belügyi biztosának tettek fel kérdéseket a szabályozással kapcsolatban, érdeklődhettek volna a magyar kormány képviselőjétől is, ugyanis - mint tájékoztatott - Bóka János európai ügyekért felelős miniszer szerdán az Európai Parlamentben tartózkodott és sajtótájékoztatót is tartott a témában. Kifejezett kérése volt a Patrióták Európáért frakciónak, hogy a vitára hívják meg a magyar kormány képviselőit is, hiszen párbeszédet úgy lehet folytatni, ha mindkét fél jelen van - húzta alá.

